Salaires effectifs et minimaux en hausse en 2020, difficultés en vue pour 2021

Zurich (awp) - Les partenaires sociaux signataires des principales conventions collectives de travail (CCT) de Suisse ont convenu pour 2020 d'une augmentation nominale des salaires effectifs de 0,9%. Pour les salaires minimaux, celle-ci a été fixée de 0,7%, révèle une enquête réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi.

Dans une prise de position, le syndicat Syna déplore que les augmentations salariales de jusqu'à 1,5% proposées pour 2021 pour les travailleurs actifs dans des branches ayant été relativement épargnées par la crise sanitaire, en particulier les bas revenus, n'aient pas été acceptées.

Dans le cadre des CCT comptant au moins 1500 personnes assujetties, les partenaires sociaux se sont accordés cette année sur une hausse nominale des salaires effectifs de 0,9% en moyenne, contre 1,1% un an plus tôt. "En tenant compte des prévisions de renchérissement pour 2020 (-0,7%), les salaires réels dans le domaine conventionnel devraient augmenter de 1,6% cette année", soulignent les auteurs de l'étude.

Les accords sur les salaires effectifs touchent quelque 632'000 personnes. L'augmentation a été légèrement plus marquée dans le secteur secondaire (+1,0%) que dans le tertiaire (+0,9%). Tout en haut de l'échelle figurent les branches Transports et entreposage (+1,4%) et Construction (+1,1%), alors qu'à l'autre extrémité, les salaires effectifs ont stagné dans les administrations publiques.

Les salaires minimaux fixés dans les principales CCT - qui concernent près de 1,6 million de travailleurs en Suisse - ont quant à eux été relevés de 0,7% cette année, après 0,8% l'an dernier, indiquent les statisticiens fédéraux. Ils ont augmenté de presque 1,0% dans le secteur secondaire, contre 0,7% dans le tertiaire.

La hausse la plus marquée a été celle enregistrée par les activités de services administratifs et de soutien (+1,2%), suivis par l'industrie manufacturière (+1,1%), alors que les sous-indices Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles et Santé humaine et action sociale se sont partagé la lanterne rouge, avec une augmentation de seulement 0,2%.

Effet Covid attendu pour 2021

L'OFS souligne que la pandémie de Covid-19 n'a pas eu d'effet sur les chiffres 2020, car les négociations salariales entre les partenaires signataires de CCT ont eu lieu dans le courant de l'année précédente.

De son côté, le syndicat Syna met en exergue la difficulté des négociations pour l'année à venir et déplore l'utilisation de l'argument de la crise par des secteurs relativement épargnés - comme l'industrie chimique et pharmaceutique et certains pans du commerce de détail - pour décliner les demandes d'augmentation salariale.

"Les employés des foyers et des hôpitaux travaillaient déjà à la limite de leurs capacités et au-delà avant la crise sanitaire", fait valoir l'organisation, qui dénonce l'hypocrisie des employeurs et des politiciens. Ces derniers laissent planer le flou sur la prise en charge des coûts supplémentaires ou des recettes manquantes, fournissant "une excuse bienvenue pour les hôpitaux de refuser de nouvelles augmentations de salaire".

Dans le secteur de la construction, dont les activités ont été poursuivies dans la plupart des cantons au plus fort de la crise, l'argumentaire du coronavirus a servi non seulement à refuser une nouvelle fois toute augmentation des rémunérations, mais à demander une diminution, s'indigne Syna.

Le syndicat se montre plus compréhensif face à la situation des entreprises actives dans l'industrie touristique, durement affectées par la crise, mais demande à la politique d'intervenir, en assurant pour les cas de chômage partiel une indemnisation à 100% de tous les salaires inférieurs à 5000 francs suisses.

"De meilleurs accords salariaux auraient contribué à soutenir la consommation, si importante pour l'économie, surtout en période d'incertitude", regrette le le syndicat, en appelant les entreprises les plus touchés à faire pleinement usage de mesures telles que l'indemnisation du chômage partiel afin de garantir les emplois, ainsi que les revenus des salariés.

