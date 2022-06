Salaires: le patron de Postfinance en pole position en 2021

Berne (awp/ats) - Comme en 2020, les salaires des patrons de sociétés liées à la Confédération ont globalement augmenté en 2021. Les patrons de Postfinance, de La Poste et des CFF restent les mieux payés.

Selon le rapport annuel sur les salaires des cadres des entreprises proches de la Confédération adopté mercredi par le Conseil fédéral, le directeur de PostFinance Hansruedi Köng occupe la première place. Il bénéficie d'une rémunération globale de 991'695 francs suisses, y compris 159'860 francs suisses pour son deuxième pilier. C'est près de 20'000 francs suisses de plus qu'en 2020.

En deuxième place, le patron de La Poste Roberto Cirillo a également vu son salaire augmenter en 2021. Il a gagné 974'323 francs suisses en incluant sa caisse de pension, soit près de 15'000 francs suisses de plus qu'un an plus tôt.

En troisième position, le directeur des CFF Vincent Ducrot a perçu un total de 961'922 francs suisses. Ce montant inclut 204'540 francs suisses pour sa caisse de pension. En 2020, les CFF avaient connu un "chevauchement" de deux CEO (avec Andreas Meyer) durant six mois, ce qui avait placé la somme totale à 1'586'570 million.

Ruag aussi

Après la dissociation du groupe Ruag, la société technologique civile Ruag International a accordé un salaire total de 899'946 francs suisses à son patron André Wall, y compris la prévoyance professionnelle. Soit une légère augmentation par rapport à 2020.

Quant à la direction de Ruag MRO Suisse, l'unité proche de l'armée suisse, elle a obtenu une rémunération de 687'719 francs suisses en 2021. Soit près de 45'000 francs suisses de plus qu'en 2020. Ce montant couvre les salaires d'Andreas Berger, qui avait démissionné en novembre pour la fin de l'année, et du directeur ad interim, Peter Bodmer, précise le rapport.

Le salaire du patron de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) a aussi connu une hausse. Felix Weber a gagné 643'168 francs suisses, contre 623'007 francs suisses l'année précédente. La somme ne comprend pas les 168'008 francs suisses versés pour sa caisse de pension.

Stabilité

Le directeur général de Skyguide, Alex Bristol, a lui vu sa rémunération rester stable, à 657'290 francs suisses, prévoyance incluse. Stabilité également à la SSR. Gilles Marchand a reçu 534'014 francs suisses, soit deux mille francs suisses de plus. Mais ce montant n'inclut pas 88'731 francs suisses pour la prévoyance professionnelle.

Le salaire du directeur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Mark Branson est passé à 433'455 francs suisses (86'053 de 2e pilier non compris), contre 541'785 francs suisses un an plus tôt. Cette baisse s'explique par sa démission au 31 juillet 2021. Son successeur Urban Angehrn est entré en fonction le 1er novembre seulement.

Encadrement des salaires

La question de l'encadrement de ces salaires refait régulièrement surface. En mars, le Conseil des Etats a définitivement enterré un projet du National visant à les plafonner à un million de francs suisses.

Le Conseil fédéral a déjà pris des mesures concernant La Poste, les CFF, Skyguide, RUAG Holding, SIFEM et Identitas. Les assemblées générales de ces sociétés anonymes peuvent fixer chaque année, à l'avance, une limite supérieure pour les rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction.

ats/vj