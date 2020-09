Sale semaine pour les technophiles

Soyons francs, j'ai eu quelques difficultés à trouver un angle d'attaque intéressant ce matin. J'ignore si c'est à cause de cet abruti de coq qui a chanté à 4h15 ou d'un soupçon de culpabilité parce que je n'ai toujours pas trouvé de cadeau d'anniversaire pour ma moitié alors que c'est le jour J… Bref, je suis de mauvais poil, un peu comme les investisseurs. Ils ont quelques raisons de l'être, parce que la colonne "mauvaises nouvelles" se remplit un peu trop vite à leur goût.

Ça a commencé avec les révélations sur l'effet boule de neige pas très sain de la stratégie d'investissement de SoftBank dans les valeurs technologiques. Ça a continué avec la suspension de l'essai clinique de phase III sur le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca, qui a rappelé à tout le monde que le succès d'un traitement ne se décrète pas. Ça s'est poursuivi hier avec des chiffres faiblards sur l'emploi américain et un nouvel échec dans les tractations démocrato-républicaines pour prolonger les mesures de soutien économiques aux Etats-Unis. Ça s'empile encore ce matin avec les statistiques de la pandémie, qui montrent que le nombre de nouveaux cas en Europe vient de repasser au-dessus de celui des Etats-Unis. Et l'on peut ajouter sans hésiter le retour du Brexit, avec un Boris Johnson qui donne plus l'impression de vouloir détourner l'attention de sa gestion de la crise sanitaire que de se préoccuper réellement des conséquences du divorce sur ses administrés.

Ça s'accumule donc, avec, il faut bien le dire, pas grand-chose cette semaine à opposer à ce catalogue déprimant, si ce n'est une meilleure tenue des marchés européens, moins chargés en valeurs de la nouvelle économie. Le thème de l'inflation redevient tendance, aussi surveillons la publication du "CPI" américain cet après-midi. Après ça, profitez bien de votre weekend. Personnellement, je compte le démarrer avec un bon coq au vin d'anniversaire.

Ce matin, les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre mais baissiers, même si les "futures", à Wall Street, évoluent dans le vert. Mais on sait qu'en cette période chahutée, les retournements de situation sont rapides. Le Nikkei a clôturé en hausse.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'inflation allemande d'août (8h00) et le PIB mensuel britannique (10h30) seront suivis par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (14h30).

L'euro est ferme à 1,1833 USD, tandis que l'once d'or perd un peu de terrain à 1940 USD. Le pétrole reste sous pression, avec un Brent de mer du Nord qui évolue sous les 40 USD et un brut léger américain WTI à 37,14 USD. La dette américaine affiche un rendement de 0,68% sur 10 ans. Le Bitcoin recule sur les 10 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours abaissé de 93 à 91 EUR.

Aurubis : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 52 EUR.

Barratt Development : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 590 GBp.

Demire : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 5,40 à 4,70 EUR.

Gecina : HSBC passe de conserver à acheter en visant 142 EUR.

Givaudan : Research Partners démarre le suivi à conserver.

Kemira : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 13,80 EUR.

LafargeHolcim : UBS relève son objectif de cours de 44 à 47 CHF.

Rolls-Royce : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 442 à 439 GBp.

Royal Mail : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 253,10 GBp.

Siemens : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 146 EUR.

Sika : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 244 à 251 CHF.

Soitec : J.P. Morgan reprend le suivi à surpondérer en visant 145 EUR.

Travis Perkins : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 1439 GBp.

Vinci : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 87 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Sodexo confirme ses projections, renforce ses économies et déprécie certains actifs. La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production du parc nucléaire existant d'Electricité de France à 48 EUR le MWh, contre 53 EUR estimés par l'énergéticien. Alstom va remplacer Accor dans le CAC40, tandis que Solutions 30 et Devoteam font leur entrée dans le SBF120, que quittent Akka et DBV Technologies. Sartorius Stedim Biotech intègre le CAC Next 20 à la place de Faurecia. Horizon Investment cède 6,2% de Verallia par le biais d'un placement privé. Vallourec a prolongé du 11 au 17 septembre la période de tractations engagées avec ses créanciers, avec pour objectif d'obtenir la nomination d’un mandataire ad hoc sans que cette démarche constitue un cas de défaut. Scor SE place 300 M€ de titres subordonnés de niveau deux. Icade Santé (Icade) place un "social bond" inaugural de 600 M€ au taux de 1,375% pour une échéance 2030. HDL Europe boucle le rachat de Microwave Vision et lancera une OPA à 26 EUR par action. Oncodesign réalise une augmentation de capital réservée à ses dirigeants à 10 EUR par titre. Solocal lance une augmentation de capital de 336 M€ à 0,03 EUR l'action. Osmozis muscle son management. Olympique Lyonnais Groupe vend deux joueurs et renouvelle un prêt. Gaumont, ESI Group, Abionyx, Esker, Pommery, Cofidur, Roctool, Réalités, Lanson-BCC ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Les Ports de Paris renforcent leurs contrôles et envisagent des sanctions après des écoulements de polluants imputés à LafargeHolcim dans la Seine. Traton a relevé de 23%, à 3,6 Mds$, son offre de rachat de Navistar, dont il détient déjà 17%. Le PDG de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, va quitter le groupe après la polémique née de la destruction de sites aborigènes d'Australie en mai. Microsoft a détecté ces dernières semaines des cyberattaques venant de Russie et Chine visant des personnes des institutions liées à l'élection présidentielle américaine. Oracle gagne un peu plus de 3% après la séance américaine et la publication de résultats supérieurs aux attentes, tandis que Peloton Interactive est à +9% pour les mêmes raisons. Donald Trump n'a pas l'intention de proroger le délai qu'il a imposé pour la cession des activités américaines de TikTok. KB Holding place 10 millions d'actions Knorr-Bremse sur le marché. Le fondateur d'eBay, Pierre Omidyar, quitte le conseil d'administration. Huawei va commencer à vendre des Smartphones sans système Android à partir de l'année prochaine. Facebook va lancer un service sans publicité pour les écoliers, sans pour autant renoncer à suivre leurs habitudes. Jane Fraser va devenir la première femme à diriger une des plus grosses banques de Wall Street, Citigroup, à partir de février prochain. Aryzta est en discussions avancées avec le fonds Elliott en vue d'une possible offre publique d'achat sur la totalité de son capital. Le conseil d'administration de Mikron proposera aux actionnaires lors de l'AG du 23 avril 2021, d'élire Paul Zumbühl comme nouveau président.

Ça publie. Kroger, Fraport, Ashmore, Aevis Victoria…

