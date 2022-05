Genève (awp) - Salt a poursuivi sa croissance au 1er trimestre, progressant dans les services mobiles, ceux d'accès à internet et les prestations pour la clientèle commerciale. L'opérateur de télécommunications vaudois, numéro trois du marché helvétique, derrière Swisscom et Sunrise, a ainsi accru ses revenus et sa rentabilité au regard des trois premiers mois de 2021.

De janvier à fin mars, le chiffre d'affaires s'est hissé à 233,6 millions de francs suisses, 2,5% de plus que douze mois auparavant, écrit mardi l'opérateur établi à Renens. Les trois segments d'activités ont soutenu la croissance, celle-ci bénéficiant aussi de la reprise des revenus d'itinérance.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebitda) s'est quant à lui inscrit à 103,9 millions de francs suisses, en progression de 4,8%. L'Ebitda ajusté a grimpé à 105 millions, gagnant 4,5%. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 20,1 millions, une somme quasiment doublée au regard des 10,1 millions affichés un an auparavant.

Sur la période sous revue, les trois segments d'activités, à savoir, les télécommunications mobiles, l'accès à internet à haut débit et la clientèle commerciale ont présenté une expansion de leur clientèle. Dans la téléphonie mobile, le nombre d'abonnés s'est étoffé de 18'180 à un total de 1,39 millions. Salt a également progressé dans les services internet, tout comme dans les prestations aux clients commerciaux, l'effectif de ces derniers ayant affiché un onzième trimestre consécutif de croissance.

