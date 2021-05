Salt voit ses revenus dopés par les activités entreprises

Zurich (awp) - Le groupe de télécoms Salt a bouclé les trois premiers mois de 2021 sur un chiffre d'affaires en légère hausse sur un an, grâce notamment à la croissance de ses activités de téléphonie mobile dans le segment entreprises, où le nombre d'abonnements a franchi la marque des 100'000.

Les revenus réalisés entre janvier et mars se sont établis à 251,2 millions de francs suisses, soit 2,5% de mieux que sur la même période un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en revanche s'est contracté de 3,1% à 99,1 millions, pour une marge afférente de 39,5%, en repli de 2,2 points de pourcentage.

Dans un communiqué diffusé mercredi, l'opérateur vaudois explique l'érosion de la rentabilité opérationnelle par des retards dans la livraison de téléphones mobiles vendus au cours du dernier trimestre 2020. Ce facteur a également pesé sur le flux de trésorerie disponible (FCF), qui a été divisé par plus de 5 à 10,1 millions.

"Le partenariat récemment conclu avec Swisscom dans la fibre optique constitue une base importante pour la croissance future, car il nous permet de mettre l'internet à haut débit le plus rapide du monde à la disposition de quelque trois millions de foyers", a déclaré le patron de Salt, Pascal Grieder.

Fin avril, l'opérateur basé à Renens avait annoncé un partenariat stratégique avec le géant bleu pour un réseau de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), avec pour objectif d'atteindre trois millions de foyers à l'horizon 2025. Avec le lancement de la solution Gigabox 5G, le groupe espère d'ici-là être en mesure de proposer son produit Salt Home dans tout le pays.

buc/jh