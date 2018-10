Salvini s'en prend à Juncker et Moscovici, vise 2019

(Actualisé avec nouvelles déclarations de Juncker et Salvini)

ROME, 5 octobre (Reuters) - Le vice-président du Conseil italien, Matteo Salvini, a accusé vendredi Jean-Claude Juncker de détruire l'Union européenne et espéré du changement avec les élections européennes de 2019.

Matteo Salvini, qui est également ministre de l'Intérieur, s'en est pris nommément au président de la Commission européenne ainsi qu'à Pierre Moscovici, le commissaire européen aux Affaires économiques qui s'est inquiété ces derniers jours du projet de budget italien.

"Des personnes comme Juncker et Moscovici ont ruiné l'Europe et notre pays", a déclaré Matteo Salvini aux journalistes à Rome. "Nous essayons de changer cette Europe de l'intérieur et nous espérons que les élections européennes de mai (2019) nous aideront. Sinon, les choses vont être très difficiles."

Quelques heures plus tard lors d'une visite à Vienne, Juncker a déclaré à l'agence de presse autrichienne APA : "J'espère qu'il n'aura jamais à nettoyer le tas de ruines."

Son ironie a provoqué une réponse immédiate et courroucée de Salvini: "Les insultes et les menaces qui proviennent chaque jour de Bruxelles et des bureaucrates européens sont incroyables et inacceptables."

"Les seules ruines que j'aurai à nettoyer sont celles du merveilleux rêve européen, détruit par des gens comme Juncker", a ajouté le chef de file de la Lega (extrême droite).

Le parti italien est allié à d'autres formations europhobes et xénophobes à travers l'Europe et collabore avec l'ancien conseiller de Donald Trump Steve Bannon pour constituer un réseau de partis hostiles à une intégration européenne plus poussée.

"Je serai heureux de reconstruire une nouvelle Europe grâce au vote populaire de mai prochain", a encore déclaré Matteo Salvini. (Angelo Amante; Danielle Rouquié et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)