C'est un Sam Bankman-Fried visiblement changé qui s'est présenté au tribunal cette semaine. L'ancien milliardaire, autrefois connu pour son attitude provocante et décontractée, a laissé place à la solennité d'un homme confronté à de graves accusations liées à la disparition de FTX. SBF, comme on le surnomme, se trouve aujourd'hui sur une corde raide judiciaire de six semaines, tirée d'un côté, par les récits d'une fraude monumentale, et de l'autre, par les revendications d'innocence. On y revient dans l'Analyse Cryptique après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

UBS s’invite sur Ethereum

UBS Asset Management, branche de la banque suisse UBS, a lancé un projet pilote pour un fonds d'investissement tokenisé sur la blockchain Ethereum, dans le cadre de son projet Guardian, en collaboration avec l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). Cette initiative vise à explorer et comprendre la tokenisation des fonds, s'appuyant sur l'expertise d'UBS en tokenisation d'obligations et de produits structurés. Thomas Kaegi, responsable de la gestion d'actifs de UBS, souligne que le projet collaborera avec des institutions financières et des fournisseurs de technologie pour améliorer la liquidité et l'accès au marché pour les clients.

Do Kwon jouait avec les volumes de Terra

Do Kwon, ex-PDG de Terra (LUNA), a admis avoir falsifié le volume de trading de Terra, selon des documents de la SEC américaine. Des échanges de messages révèlent une conversation entre Kwon et Daniel Shin, fondateur de l’application de paiements Chai (et co-fondateur de Terra), discutant de la création de fausses transactions indiscernables. Shin, qui avait quitté Terra en 2020, est actuellement inculpé en Corée du Sud pour commerce illégal et abus de confiance, tandis que Kwon, détenu au Monténégro, sera extradé et jugé dans plusieurs pays.

Brésil : des cartés d’identité sur la blockchain

Le Brésil commence à utiliser la technologie blockchain pour ses nouvelles cartes d'identité, en conséquence d'un décret publié en début d'année. À partir du 6 novembre, les nouvelles cartes, équipées de QR Codes et de doubles numériques, utiliseront la blockchain pour sécuriser les données. Les États de Goiás, Paraná et Rio de Janeiro ont initié le déploiement, qui s'étendra à l’ensemble du pays. La technologie de Serpro, un fournisseur national de solutions technologiques, facilite ce changement en utilisant la plateforme blockchain privée b-Cadastros, conçue avec Hyperledger Fabric.

Les hacks ont explosé en septembre

Septembre 2023 a été le pire mois de l'année en matière de hacks de cryptomonnaies, avec des pertes s'élevant à plus de 332 millions de dollars, principalement dues à l'attaque sur le protocole Mixin Network. Malgré ce chiffre élevé, les pertes totales de l'année, approximativement 1,34 milliard de dollars, restent inférieures à celles enregistrées en 2022 et 2021. L'année 2023 avait été relativement calme jusqu'à septembre. Le groupe Lazarus, associé à la Corée du Nord, a souvent été identifié comme responsable de nombreux hacks dans le domaine des cryptomonnaies.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Cette semaine, Sam Bankman-Fried, l'ancien magnat des cryptomonnaies âgé de 31 ans, a comparu devant le tribunal pour un procès très attendu, où il fait face à une litanie d'accusations de fraude liées à l'effondrement de FTX. Vêtu d'un costume gris, d'une chemise blanche et d'une cravate rayée, l'ancien “prodige” arborait des cheveux courts et des lacets soigneusement noués, à l'image d'une recrue fraîchement incorporée dans l'armée au premier jour du camp d'entraînement.

Un croquis de la salle d'audience du procès de Sam Bankman-Fried.

Les caméras ne sont pas autorisées à l'intérieur de la salle d'audience, ce qui signifie que l'apparence de Bankman-Fried ne peut être glanée qu'à partir de croquis de la salle d'audience.

L'époque où Bankman-Fried, souvent appelé SBF, enflammait la communauté crypto et les salons mondains de Washington D.C. avec ses cheveux ébouriffés distinctifs et ses bermudas voyants, autrefois symboles de son aisance provocante, est révolue. Cette transformation brutale semble annoncer une réalité qui donne à réfléchir : il est désormais confronté à la perspective de passer une grande partie de sa vie derrière les barreaux.

La documentation juridique relative à FTX est en effet controversée. Toutefois, le sentiment qui prévaut parmi les experts juridiques suggère un scénario accablant pour SBF, avec une condamnation qui se profile à l'horizon.

Au début de la procédure, mercredi, les procureurs américains ont dépeint M. Bankman-Fried comme un maître de la tromperie, orchestrant une "fraude à une échelle épique". Les procureurs l'accusent d'avoir systématiquement menti à un trio de parties prenantes : les investisseurs, les prêteurs et la clientèle de FTX. "Un hold-up monumental qui a volé des milliards à des milliers de personnes", a souligné le procureur adjoint Thane Rehn.

Le procureur a ensuite expliqué que Bankman-Fried avait utilisé les fonds des clients, accumulés grâce à une montagne de mensonges, pour financer un style de vie extravagant. Il a notamment acheté des résidences opulentes et s'est attiré les faveurs de personnalités de premier plan, telles que l'icône du sport Tom Brady ou des piliers politiques comme l'ancien président démocrate Bill Clinton.

Cependant, Mark Cohen, l'avocat de la défense de Bankman-Fried, a présenté un récit contrasté dans une déclaration liminaire discrète. Il a dépeint "Sam" comme une victime d'un examen juridique rétrospectif et a souligné que les actions de son client étaient fondées sur la bonne foi.

Les premières salves des deux camps juridiques ouvrent la voie à un combat judiciaire épuisant de six semaines pour déterminer le destin de l'ancien milliardaire qui, jusqu'à récemment, était une sommité dans la cryptosphère. La défense devrait soutenir que SBF était simplement un jeune homme naïf, piégé et mal guidé par des conseillers plus expérimentés et plus sournois. Par conséquent, l'équipe de la défense devrait invoquer une défense de "conseil", suggérant que les actions litigieuses de SBF étaient principalement une réponse à des conseils mal avisés de la part d'autres personnes.

Le dossier de l'accusation devrait s'appuyer en grande partie sur les témoignages d’anciens témoins clés, notamment d'anciens collaborateurs de Bankman-Fried, qui ont pour la plupart accepté de collaborer avec les représentants du gouvernement. Le témoignage de Gary Wang, cofondateur de FTX et proche connaissance de Bankman-Fried, commence aujourd’hui.

Lors des premiers échanges, les procureurs ont décrit l'entreprise de SBF comme un fragile "château de cartes érigé sur la tromperie", tandis que la défense s'est efforcée de mettre en évidence ses intentions ostensiblement sincères. Le procès devrait comporter des témoignages d'investisseurs FTX mécontents et de clients touchés par l'insolvabilité de l'entreprise, ce qui promet un drame juridique captivant dans les semaines à venir.

