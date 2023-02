Sam Bankman-Fried en pourparlers pour résoudre le différend sur la libération sous caution, selon son avocat

Mercredi, le juge qui supervise l'affaire de fraude criminelle de Bankman-Fried devant le tribunal fédéral de Manhattan a temporairement interdit à l'ancien milliardaire de 30 ans de contacter les employés de FTX ou de son fonds spéculatif Alameda Research, après que les procureurs aient exprimé leur inquiétude quant à la possibilité qu'il manipule les témoins.

Ses avocats avaient précédemment répliqué qu'il avait contacté les cadres actuels de la bourse, aujourd'hui en faillite, pour proposer une "assistance" et non pour interférer, et que la condition supplémentaire de mise en liberté sous caution n'était donc pas nécessaire.

Bankman-Fried a plaidé non coupable et est assigné à résidence au domicile de ses parents en Californie.

Dans un document déposé au tribunal, l'avocat de la défense Mark Cohen a demandé au juge de district américain Lewis Kaplan de reporter une audience du 7 février sur la question, ainsi qu'une date limite du 2 février pour expliquer pourquoi il devrait pouvoir accéder aux cryptomonnaies et les transférer avant le procès.

"Les parties souhaitent poursuivre ces discussions, qui, nous l'espérons, mèneront à un accord entre les parties dans les prochains jours et élimineront la nécessité d'un autre litige", a écrit Cohen, notant que les procureurs ont consenti à cette demande.

Un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan a refusé de commenter.

Autrefois estimé à 26 milliards de dollars, Bankman-Fried a été arrêté en décembre après l'effondrement de FTX.

Les procureurs ont déclaré qu'il avait pillé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda. Deux anciens collègues ont plaidé coupable et coopèrent avec les procureurs.

Bankman-Fried a reconnu des défaillances dans la gestion des risques, mais a affirmé que FTX s'est effondré en raison d'une pénurie de liquidités et qu'il n'a pas volé de fonds. Un procès est prévu pour le 2 octobre.