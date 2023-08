Le fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX, Sam Bankman-Fried, inculpé, tente d'échapper à la prison pour avoir divulgué trop d'informations à la presse et a fait appel à l'un des plus grands experts américains en droit constitutionnel pour l'aider.

Laurence Tribe, professeur de longue date à la faculté de droit de Harvard, a déclaré dans un document déposé mardi soir au tribunal que les révélations faites par Sam Bankman-Fried au New York Times au sujet d'un ancien collègue ne semblaient pas constituer la "preuve claire et convaincante" de subornation de témoin nécessaire pour justifier l'incarcération du jeune homme de 31 ans.

Le juge du district de Manhattan, Lewis Kaplan, étudie la possibilité de révoquer la caution de Bankman-Fried parce qu'il a communiqué au Times des écrits personnels de Caroline Ellison, l'ancienne directrice du fonds spéculatif Alameda Research, affilié à FTX.

Bankman-Fried a plaidé non coupable d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda. Ellison devrait témoigner contre l'ancien milliardaire lors du procès prévu le 2 octobre.

M. Tribe a déclaré que M. Bankman-Fried avait le droit, en vertu du premier amendement, d'essayer de façonner son image par le biais de la presse, à condition qu'il n'essaie pas de subvertir la justice, et qu'il semblait n'avoir été qu'une "source supplémentaire" pour un article du Times sur M. Ellison.

"Si la participation de M. Bankman-Fried à cet article ne constitue pas clairement une subornation de témoin, le gouvernement pourrait bien demander à la Cour de supposer une intention malveillante ... sur la base d'un exercice par ailleurs légal de ses droits constitutionnels de s'adresser à la presse institutionnelle", a écrit M. Tribe.

LE MAELSTRÖM MÉDIATIQUE

M. Tribe a également déclaré que l'interdiction faite à M. Bankman-Fried, le 26 juillet, d'essayer d'"influencer l'opinion publique" sur les mérites de l'affaire - interdiction acceptée par la défense - semblait unilatérale parce qu'elle laissait ses détracteurs "libres d'ajouter au maelström médiatique".

Depuis son arrestation en décembre 2022, Bankman-Fried est largement confiné au domicile de ses parents sous couvert d'une caution de 250 millions de dollars.

La requête de M. Tribe était accompagnée d'une lettre des avocats de M. Bankman-Fried affirmant que leur client n'avait pas cherché à intimider les témoins et qu'il n'y avait aucune raison de l'incarcérer.

Les procureurs ont jusqu'à jeudi pour répondre à la lettre. On ne sait pas quand Kaplan rendra sa décision.

M. Tribe n'était pas immédiatement disponible mercredi pour un commentaire supplémentaire.

Aujourd'hui âgé de 81 ans et professeur émérite, Tribe travaille dans un cabinet d'avocats qui représente Joseph Bankman, le père de Bankman-Fried, mais il a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans cette relation.

Il a déclaré avoir déposé le dossier de mardi en toute indépendance, en tant qu'expert en droit constitutionnel.

Un porte-parole du cabinet d'avocats Kaplan Hecker & Fink n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

M. Tribe a publié en 1978 l'important traité intitulé "American Constitutional Law" (Droit constitutionnel américain) et a été l'avocat principal dans 37 affaires portées devant la Cour suprême. En 1987, il s'est fait connaître en témoignant au Sénat américain contre la nomination de Robert Bork à la Cour suprême, qui n'a finalement pas été retenue.

L'affaire est U.S. v. Bankman-Fried, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-cr-00673.