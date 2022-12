Sam Bankman-Fried va plaider dans l'affaire de fraude FTX

Le trentenaire devrait être mis en accusation dans l'après-midi du 3 janvier 2023 devant le juge de district américain Lewis Kaplan au tribunal fédéral de Manhattan, selon les dossiers judiciaires de mercredi.

Kaplan a été affecté à l'affaire mardi, après que le juge initial se soit récusé parce que le cabinet d'avocats de son mari avait conseillé FTX avant son effondrement.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried de s'être livré pendant des années à une "fraude aux proportions épiques", en utilisant les dépôts des clients pour soutenir sa société de fonds spéculatifs Alameda Research, acheter des biens immobiliers et faire des contributions politiques.

Bankman-Fried est accusé de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de six chefs d'accusation de conspiration, notamment pour blanchir de l'argent et commettre des violations du financement des campagnes électorales, et s'il est reconnu coupable, il pourrait passer des décennies en prison.

Avant son arrestation le 12 décembre, Bankman-Fried a reconnu des défaillances dans la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu'il ne pensait pas être pénalement responsable.

Deux de ses associés, l'ancienne directrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, et l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupable pour leur rôle dans l'effondrement de FTX et ont accepté de coopérer avec les procureurs.

Un avocat de Bankman-Fried n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Bankman-Fried a été libéré le 22 décembre sur une caution de 250 millions de dollars et a reçu l'ordre de rester avec ses parents à Palo Alto, en Californie, où ils enseignent à la Stanford Law School. Il est soumis à une surveillance électronique.

FTX s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites le 11 novembre. Son nouveau directeur général, John Ray, a déclaré au Congrès le 13 décembre que la bourse avait perdu 8 milliards de dollars de l'argent des clients alors qu'elle était gérée par des "individus grossièrement inexpérimentés et non sophistiqués".