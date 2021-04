Samsung Canada et Tim Hortons poursuivent la transformation numérique des services au volant en prévoyant la mise en place de 2 600 écrans extérieurs dans tout le Canada d'ici la fin de 2021

MISSISSAUGA, Ontario, 29 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2021, Samsung Electronics Canada et Tim Hortons modernisent l'expérience des clients en installant la technologie d'affichage numérique extérieur de Samsung dans les services au volant de Tim Hortons, et ce, partout au Canada.



Avec des installations déjà réalisées dans environ 1 300 services au volant de Tim Hortons en 2020, ce partenariat marque le plus grand déploiement d'affichage numérique extérieur de Samsung Canada à ce jour, et on prévoit un total d'environ 2 600 services au volant de Tim Hortons modernisés grâce à la nouvelle technologie d'affichage numérique extérieur d'ici la fin de l'année.

« L'adoption accrue de l'affichage numérique dans les aires de service au volant reflète l'engagement des restaurants à service rapide d'aujourd'hui à offrir une meilleure expérience aux clients », affirme Mary Peterson, vice-présidente, TI et solutions d'entreprise, Samsung Electronics Canada. « Nous sommes fiers de nous associer à Tim Hortons pour fournir cette année un affichage numérique extérieur innovant à un nombre encore plus grand de ses emplacements de service au volant, en maximisant l'engagement des clients grâce à la durabilité du produit, à sa flexibilité et à son rendement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ».

La gamme OH de Samsung, un affichage extérieur autonome et entièrement intégré, est certifiée IP56 pour être utilisée tout au long de l'année, par temps chaud, froid, pluvieux, neigeux et poussiéreux, ce qui est idéal pour la variété des conditions météorologiques du Canada1. D'une profondeur ultra-mince de 85 mm et doté d'un boîtier d'alimentation intégré, l'écran à haute luminosité est également optimisé pour être visible en cas de forte lumière ambiante, même pour les personnes portant des lunettes de soleil polarisées2. Le produit est entièrement équipé pour être placé à l'extérieur et dispose d'un système de refroidissement innovant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'installer une unité de chauffage ou de climatisation supplémentaire.

De plus, la technologie d'affichage numérique de Samsung offre une protection avancée de l'écran grâce au verre trempé Magic Glass de 5 mm (0,19 po), qui est certifié durable par la certification IK10 (un test de résistance européen) et démontre un niveau de résistance robuste pouvant supporter des impacts externes3.

« Le réseau de service au volant de Tim Hortons est le plus important au pays et offre aux Canadiens un moyen rapide et sans contact de prendre leur café et leur nourriture préférés sur le pouce. La technologie de Samsung joue un rôle important dans notre vision visant à moderniser l'expérience des clients et nous sommes ravis d'installer des tableaux de menus numériques extérieurs dans nos restaurants avec service au volant », se réjouit Chris Main, vice-président de la technologie des restaurants chez Tim Hortons.

Melitron Corporation ( www.melitron.com ), spécialiste des boîtiers technologiques, a conçu et fabriqué les panneaux d'affichage numérique extérieurs et les panneaux de menu, y compris l'intégration de la technologie d'affichage Samsung, qui contribuent à améliorer l'expérience des clients dans les services au volant de Tim Hortons à travers le Canada.

Pour plus de renseignements sur les solutions d’affichage numérique Samsung, veuillez visiter le www.samsung.com/ca/business .

1Chaque écran de la gamme OHF est soumis à des tests rigoureux de défense contre les intrusions IP56* pour garantir leur résistance à la poussière, à la chaleur, à l’humidité et à d’autres variables environnementales qui peuvent entraver les opérations. Les tests d’indice de protection IP permettent de déterminer la vulnérabilité d’un produit à la pénétration de particules solides (y compris la poussière) et à l’infiltration de liquide (eau). IP56 : Protection contre la pulvérisation d’eau à haute pression de n’importe quelle direction, protection contre l’entrée limitée.

2Les écrans de la gamme OHF sont dotés de la technologie innovante Magic Glass, d’une qualité d’image certifiée TUV et d’un capteur de luminosité automatique visant à améliorer la qualité de l’image et optimiser la diffusion des messages pour tout spectateur. Les écrans de la série OHF ont été vérifiés et validés par TUV Rheinland, un organisme de certification international de premier plan.

3Tel que testé par le Korea Testing Laboratory le 28 septembre 2016, rapport n° 16-047352-02-1. L'indice IK désigne le degré de résistance aux impacts externes sur une échelle de 0 à 10, où 10 indique le plus haut niveau de protection.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi « les mieux réputées » au Canada dans l’étude Réputation de Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.



À propos de Tim HortonsMD Canada



En 1964, le premier restaurant Tim HortonsMD à Hamilton, Ontario ouvrait ses portes. Depuis cette année, les Canadiens commandent le mélange de café original et légendaire de Tim Hortons, les cafés Double-DoubleMC, les beignes et les bouchées TimbitsMD. Au cours des 55 dernières années, Tim Hortons a conquis le cœur et les papilles gustatives des Canadiens et est devenu la référence en matière de café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus grande chaîne de restaurants au Canada dans l'industrie de la restauration rapide avec près de 4 000 restaurants d’un océan à l'autre. Plus qu'un café et une pâtisserie, Tim Hortons fait partie de la culture canadienne. On y trouve des boissons de spécialité chaudes et froides, dont des lattes, des cappuccinos, des espressos, des thés et nos célèbres cappuccinos glacésMC, ainsi que de délicieux petits déjeuners, des sandwichs, des wraps, des soupes et plus encore. Tim Hortons compte plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour plus de renseignements sur Tim Hortons, visitez TimHortons.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Chris Dionne

North Strategic (pour Samsung Canada)

chris.dionne@northstrategic.com

Michael Oliveira

Tim Hortons

mediainquiries@timhortons.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f62ef2ab-7c6f-4e24-800f-8b21bf308785