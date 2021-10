Samsung Electronics annonce que son bénéfice du troisième trimestre devrait être le plus élevé depuis trois ans en raison de la hausse du prix des puces.

Samsung Electronics Co Ltd a annoncé vendredi que son bénéfice d'exploitation du troisième trimestre avait probablement augmenté de 28% pour atteindre son plus haut niveau en trois ans, grâce à la hausse des prix des puces mémoire et aux ventes soutenues de ses nouveaux smartphones pliables.

Le plus grand fabricant de puces mémoire et de smartphones au monde a estimé son bénéfice de juillet à septembre à 15,8 trillions de wons (13,3 milliards de dollars), contre une estimation SmartEstimate de Refinitiv de 16,1 trillions de wons.

Le chiffre d'affaires a probablement augmenté d'environ 9 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 73 000 milliards de wons, a déclaré Samsung dans un bref communiqué préliminaire sur ses résultats. L'entreprise devrait annoncer ses résultats détaillés dans le courant du mois.

La hausse des prix et des livraisons de puces mémoire, ainsi qu'un bond de la rentabilité de l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de Samsung, ont probablement fait augmenter le bénéfice d'exploitation de la division puces d'environ 79 % par rapport à l'année précédente, selon les analystes.

(1 $ = 1 191,2500 wons)