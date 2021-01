Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: L'expérience de téléphone intelligent ultime, conçu pour être épique à tous égards

MISSISSAUGA, Ontario, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Samsung Electronics Canada Inc. a dévoilé le Galaxy S21 Ultra 5G, un appareil phare qui repousse les limites de ce qu’un téléphone intelligent peut faire. Le Galaxy S21 Ultra retire les obstacles pour ceux qui veulent le meilleur avec notre système d’appareil photo de qualité professionnelle le plus avancé et notre écran le plus intelligent et le plus clair. Il rehausse la barre pour la productivité et la créativité en amenant la populaire expérience S Pen à la série Galaxy S pour la toute première fois avec l’achat d’un S Pen en option.1

« Le Galaxy S21 Ultra 5G est un autre exemple de comment Samsung mène des innovations significatives qui offrent une expérience personnalisée afin d’enrichir nos vies et permettre aux consommateurs d’exprimer qui ils sont, » dit TM Roh, Président et chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Étant donné à quel point la technologie est devenue indispensable dans nos vies en ce moment, nous voulions repousser les limites de ce qu’un téléphone intelligent peut faire. »

Le Galaxy S21 Ultra 5G est le nouveau chapitre d’un héritage d’une décennie à offrir des expériences mobiles de pointe avec la série Galaxy S. Il est conçu pour les utilisateurs qui demandent de la technologie haut de gamme pour rester connectés avec les gens et les choses qui leurs sont chers. Le Galaxy S21 Ultra 5G se joint à la nouvelle série d’appareils Galaxy S, élevant chaque pièce de l’expérience Galaxy S21 5G au prochain niveau.

Une innovation incroyable dans un design qui fera tourner les têtes

La série Galaxy S21 5G dévoile un nouveau style audacieux qui ne passera pas inaperçu. Il présente un tout nouveau boîtier de caméra Contour Cut qui se fond parfaitement dans le cadre métallique de l’appareil pour une esthétique élégante mais frappante. Le Galaxy S21 Ultra 5G est disponible en Noir fantôme et Argent fantôme et est doté d’un fini mat de luxe pour un look sophistiqué et intemporel. Le Galaxy S21 Ultra 5G offre également une durabilité améliorée grâce à Corning® Gorilla® Glass Victus™, le verre le plus solide à ce jour.

Le Galaxy S21 Ultra 5G est le plus grand membre de la série Galaxy S21 5G avec un écran dynamique AMOLED 2X display de 6,8 po2 - notre écran le plus intelligent sur un téléphone jusqu’à présent. Pour la première fois sur un appareil Galaxy, les utilisateurs n’ont plus à décider entre la fluidité d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un affichage Quad HD+. Sur le Galaxy S21 Ultra 5G, vous pouvez sélectionner les deux. L’écran adaptatif de 120 Hz s’ajuste automatiquement au contenu que vous visionnez, de 10 Hz à 120 Hz pour assurer que vous profitiez de la meilleure image tout en gérant efficacement l’alimentation pour aider à prolonger la durée de vie de la batterie par rapport au Galaxy S20 5G. Le Galaxy S21 Ultra 5G offre un écran 25% plus clair à 1 500 nits de luminosité maximale, le plus clair sur un téléphone intelligent Galaxy. Avec un rapport de contraste amélioré de 50 pourcent3, il offre une image ultra claire et immersive, même lorsque vous êtes à l’extérieur. Et tout comme les Galaxy S21 5G et Galaxy S21+ 5G, le Galaxy S21 Ultra 5G est doté de la fonctionnalité Eye Comfort Shield4 pour gérer la lumière bleue et aider à réduire la fatigue oculaire.

La meilleure expérience de caméra sur un téléphone Galaxy

Le Galaxy S21 Ultra 5G est doté de notre système de caméra de qualité professionnelle le plus avancé sur un téléphone intelligent pour que vous puissiez capturer de superbes photos de qualité studio dans divers éclairages et situations, ou filmer et éditer des vidéos avec une boîte à outils de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA qui rehaussent chaque photo.

L’appareil photo arrière à objectifs multiples (ultra-grand angle, grand angle et double téléobjectif) est doté de la plus haute résolution que vous pouvez avoir dans un téléphone intelligent Galaxy avec 108 Mpx, alors qu’un capteur amélioré offre plus de couleurs et moins de bruit en situation de faible luminosité5 pour que vous puissiez capturer des photos 12 bit HDR avec des couleurs 64 fois plus riches et une plage dynamique plus de trois fois plus large. Pour la première fois sur un téléphone intelligent Galaxy, vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde sur tous les objectifs, incluant les objectifs avant et arrière. Cela vous permet de passer à une perspective différente avec la même qualité De plus, avec une option de fichier RAW 12 bits6, vous serez moins susceptible de manquer des détails lors de l’édition de photos.

Zoomez avec une clarté incroyable sur le Galaxy S21 Ultra 5G avec le Zoom 100x à double objectif. Le tout premier système de téléobjectif double de Samsung, le nouveau zoom à double objectif, combine un zoom optique 3x et 10x en un seul toucher pour que vous puissiez capturer des photos avec une clarté époustouflante, même si vous êtes loin de l’action. Vous pouvez aussi aller plus loin avec le zoom téléscopique 100x alors que le Verrouillage de zoom vous permet de rester centré sur votre sujet.

Grâce à un capteur Nuit Claire, le Galaxy S21 Ultra 5G offre le plus grand saut en photographie de faible luminosité dans un appareil mobile Galaxy jusqu’à présent. Avec le Mode nuit amélioré, la réduction de bruit et la technologie Nona-binning, vous pouvez rapidement capturer des photos difficiles, telles qu’une photo nocturne d’une pièce faiblement éclairée, avec une qualité digne d’un partage.

Des connexions intelligentes et ultra-rapides entre les appareils

Le Galaxy S21 Ultra 5G offre une technologie de pointe comme la bande ultra-large et introduit de nouvelles capacités de connectivité qui transformeront la façon dont vous interagissez avec des appareils.

Les utilisateurs de Galaxy S21 Ultra s’attendent à ce que les expériences de téléphones intelligents phares portent l’expression créative et la productivité au niveau supérieur. C’est pourquoi, pour la première fois sur un appareil de la série S, Samsung propose l’expérience S Pen aimée par les fans au Galaxy S21 Ultra 5G.7 De la prise de notes, à l’édition de photos et de la signature de documents, vous pouvez débloquer le pouvoir du S Pen sur le Galaxy S21 Ultra 5G en utilisant un S Pen existant d’un Galaxy Note ou Galaxy Tab, ou vous pouvez acheter un S Pen séparément ou avec un étui compatible.

Pour une connectivité meilleure et plus rapide8, le Galaxy S21 Ultra 5G est l’un des premiers téléphones intelligents à prendre en charge le Wi-Fi 6E.9 Vous pourrez bientôt profiter de plus de bande passante et d’une connexion Internet quatre fois plus rapide10 afin que vous puissiez diffuser et partager du contenu en un clin d'œil. Avec la 5G ultra-rapide et à latence ultra-faible11, le Galaxy S21 Ultra 5G est conçu pour fournir un téléchargement vidéo rapide et une vidéoconférence et une diffusion en continu fluides pour la façon dont nous vivons aujourd’hui.

Grâce aux capacités ultra-large bande (UWB) intégrées dans le Galaxy S21 Ultra 5G et le Galaxy S21+ 5G, vous pourrez bientôt utiliser votre téléphone de la série Galaxy S21 5G pour automatiquement déverrouiller les portières de votre voiture compatible sans avoir à sortir vos clés.12 Et avec SmartThings13 sur Android Auto14, vous pouvez utiliser votre téléphone de la série Galaxy S21 5G pour contrôler d’autres appareils intelligents dans votre maison depuis votre voiture. En connectant votre série Galaxy S21 5G à votre véhicule compatible avec Android Auto, vous pouvez allumer les lumières du porche ou même élever la température de votre thermostat avant de retourner à la maison.

Et puisque vous avez besoin de connections ininterrompues et durables sur l’ensemble de votre écosystème d’appareils connectés, le Galaxy S21 Ultra 5G emploie la technologie Dual Bluetooth qui aide vos appareils connectés comme les Galaxy Buds Pro15 à consommer moins d’énergie avec une connexion stable.

Une performance et une protection sur laquelle vous pouvez compter

Les capacités révolutionnaires de caméra, d’affichage et de connectivité du Galaxy S21 Ultra 5G sont alimentées par le chipset le plus avancé dans un appareil mobile Galaxy. Il offre une plus grande vitesse, un calcul avancé et une plus grande efficacité énergétique. Et lorsque votre batterie commence à s’épuiser, le Galaxy S21 Ultra 5G peut atteindre une charge de 50%16 en seulement 30 minutes.17

Nous comptons plus que jamais sur nos téléphones intelligents, et c’est pourquoi la protection d’informations sensibles est plus importante que jamais. La série Galaxy S21 5G est sécurisée par Samsung Knox Vault, la plate-forme de sécurité de niveau chipset (SoC) propriétaire de Samsung. En ajoutant une mémoire sécurisée inviolable à notre processeur sécurisé, Samsung Knox Vault permet à la série Galaxy S21 5G d’ajouter une nouvelle couche de protection.

La série Galaxy S21 5G présente également un nouvel outil pour aider à protéger et à surveiller votre vie privée: vous pouvez supprimer en toute sécurité les métadonnées de localisation des photos avant de les partager. Avec la toute nouvelle fonction de partage privé sur la série Galaxy S21 5G, vous pouvez contrôler qui a accès au contenu que vous envoyez et combien de temps il est disponible.18

Disponibilité canadienne

Le Galaxy S21 Ultra 5G sera disponible en précommande dès le 14 janvier 2021 et pour achat dès le 29 janvier 2021 au samsung.com/ca et dans les boutiques Expérience+ Samsung au Canada. Dans les régions où les achats en magasins ne sont pas autorisés, nous proposons la collecte en bordure de rue, en vitrine19 et centralisée. Réservez en ligne au https://shop.samsung.com/ca/ et organisez votre collecte à une boutique Expérience+ Samsung. On retrouve des boutiques aux endroits ci-dessous:

Centre Eaton de Montréal

CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Centre

Metropolis à Metrotown

Scarborough Town Centre (Kiosque Samsung)

West Edmonton Mall

Yorkdale Shopping Centre





Le Galaxy S21 Ultra 5G sera également disponible chez les grands détaillants et les partenaires opérateurs de Samsung au Canada. L’appareil sera disponible en deux finis mats de luxe, Noir fantôme et Argent fantôme, en modèles 128 Go, 256 Go et 512 Go avec 12 Go ou 16 Go de mémoire vive. Le prix est de 1 649,99$ (notre prix régulier) pour le modèle 128 Go avec 12 Go de mémoire vive, 1 719,99 $ (Noir fantôme seulement; notre prix régulier) pour le modèle 256 Go avec 12 Go de RAM,, et de 1 809,99$ (notre prix régulier) pour le modèle 512 Go avec 16 Go de RAM (Noir fantôme seulement; notre prix régulier).

Détails de précommande

Les Canadiens qui précommanderont le Galaxy S21 Ultra 5G au Samsung.com/ca entre le 14 janvier et le 28 janvier 2021 et qui compléteront leur achat recevront des Galaxy Buds Pro et un localisateur Bluetooth Galaxy SmartTag comme cadeau avec achat.20 Les Canadiens qui précommandent ou achètent le Galaxy S21 Ultra 5G dans une boutique Expérience+ Samsung ou chez un détaillant partenaire entre le 14 janvier et le 12 février 2021 et compléteront leur achat recevront un coupon électronique dans l’application Samsung Members, échangeable en ligne au Samsung.com/ca pour des Galaxy Buds Pro et un localisateur Bluetooth Galaxy SmartTag comme cadeau avec achat.21 Le localisateur Galaxy SmartTag est conçu pour aider les consommateurs à garder une trace de tout ce qui compte - vous n’avez qu’à l’attacher à vos clés, votre sac, au collier de votre animal de compagnie, ou à n’importe quoi de précieux sur lequel vous voulez garder un oeil.

Du 14 janvier au 3 mars 2021, les clients éligibles recevront un crédit de jusqu’à 300 $, en plus de la valeur de leur téléphone échangé, avec l’achat d’un appareil de la série Galaxy S21 5G.22 Les clients éligibles peuvent également recevoir un financement de 0% sur leur Galaxy S21 Ultra 5G précommandé pour 0$ et 0% d’intérêt pendant jusqu’à 36 mois avec approbation de crédit, ce qui rend le Galaxy S21 Ultra 5G (128 Go) aussi bas que 45,83 $ par mois pendant 36 mois + taxes.23

La paix d’esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service d'entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Vous serez protégé pendant jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques avec une équipe d'experts Galaxy dédiés disponibles pour vous aider à vous remettre sur la bonne voie.24

Les Canadiens peuvent acheter le plan Samsung Care + avec leur nouvel appareil Galaxy ou dans les 60 jours suivant la date d'achat de leur appareil. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte-à-porte

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre téléphone, tablette, appareil connecté ou ordinateur portable, vous pouvez organiser une prise en charge pratique du service porte-à-porte via le 1-800-SAMSUNG, en clavardage en direct ou en envoyant un message texte au WECARE (932 273). Ce service porte-à-porte pratique comprend la cueillette et le retour gratuit. Pour plus d’informations sur le service de réparation porte à porte, veuillez visiter le https://www.samsung.com/ca/support/stayhomestaysafe/ .

Pour plus d’informations sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, incluant les spécifications, veuillez visiter le news.samsung.com/ ca_fr ou le samsung.com/ ca_fr .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils connectés, des tablettes et des électroménagers numériques. Dédiées à contribuer à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d’entreprises primées de Samsung soutiennent l’éducation du public et les questions liées à la santé dans les collectivités partout au pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com/ca.

Spécifications



Galaxy S21 Ultra 5G





Écran





6,8po Edge WQHD+ (Dynamic AMOLED 2X)



Écran Infinity-O(3200x1440)



Taux de rafraîchissement de 120Hz (adaptatif)





*Écran Infinity-O: un écran entièrement frontal presque sans cadre.



*Measured diagonally, Galaxy S21 Ultra 5G's screen size is 6.8" in the full rectangle; actual viewable area is less due to the rounded corners and camera hole.



*Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S21 Ultra 5G est de 6,8 po dans le rectangle complet. La zone visible réelle est moindre en raison des coins arrondis et de l’objectif de l’appareil photo



Dimensions



Et poids





[Appareil] 165.1 x 75.6 x 8.9mm, 227g





Caméra









Avant

Caméra Avant de 40 Mpx



Résolution de capture vidéo:



UHD(3840x2160), FHD(1920x1080), HD(1280x720), Full(2400x1080), 1:1(1440x1440)





Arrière





*Caméra ultra-grand angle de 12Mpx



. F.No (Ouverture): F2.2





*Caméra grand angle de 108Mpx



. F.No (Ouverture): F1.8



*Caméra téléphoto de 10Mpx



. F.No (Ouverture): F2.4





*Caméra téléphone de 10Mpx



. F.No (Ouverture): F4.9



*Résolution de capture vidéo:



8K(7680x4320) UHD(3840x2160), FHD(1920x1080), HD(1280x720), Full(2400x1080), 1:1(1440x1440)





*Le zoom super résolution comprend un zoom numérique, ce qui peut entraîner une certaine détérioration de l'image.





AP

5nm



*Single 2.84GHz, Triple 2.4GHz, Quad 1.8GHz





Processeur

Snapdragon888 (SDM8350)





Mémoire





16 Go mémoire vive avec 512Go de stockage interne



12 Go mémoire vive avec 128Go de stockage interne





* Le stockage réel disponible peut varier en fonction du logiciel préinstallé.





Mémoire extensible & carte SIM

Modèle à SIM unique: une Nano SIM





Batterie





5 000mAh (typique)





*Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs.





Chargement





Chargement ultra rapide, Chargement rapide sans fil





Le chargement sans fil rapide 2.0 est actuellement disponible avec le support de chargeur sans fil, le chargeur sans fil Duo Pad et d'autres appareils prenant en charge une charge sans fil de 10 W ou plus. Vendu séparément. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction de l'utilisation réelle, des conditions de charge et d'autres facteurs. Le chargeur sans fil nécessite une connexion électrique. Il est recommandé d'utiliser un câble de chargement et / ou un adaptateur de voyage dans la boîte pour l'utilisation d'articles tiers pouvant endommager le support du chargeur sans fil et le chargeur sans fil Duo Pad ou une diminution de la vitesse de charge.





Système d’exploitation

Android 11.0





Réseau





[5G] 5G NR : n2, n41, n66, n71



[LTE] LTE FDD : B1,2,3,4,5,7,8,12,13,18,19,20,25,29,30,46,66,71



LTE TDD : B38, 39,40,41



[Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax



[Bluetooth] Bluetooth® v 5.2



[Ultra Wide Band]





*La vitesse réelle peut varier en fonction du marché, de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.



*Nécessite une connexion 5G optimale. Les services 5G ne sont pris en charge que dans les endroits où le réseau 5G est activé. La vitesse réelle peut varier selon le pays, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.



*Ultra Wide Band est supporté par le Galaxy S21 Ultra 5G





Paiement





NFC, MST

Authentification

Verrouillage: pattern, NIP, mot de passe



Type de verrouillage biométrique: Empreintes digitales, Reconnaissance faciale





Résistance à l’eau





IP68





* IP68 est basé sur des conditions de test pour une immersion dans jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Rincer les résidus / sécher s'ils sont humides. Non conseillé pour l'utilisation de la plage ou de la piscine.





Contenu de la boîte

Appareil, Câble de données (C-to-C), broche d’éjection, Guide de démarrage rapide





* Toutes les spécifications et descriptions fournies ici peuvent être différentes des spécifications et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit d'apporter des modifications à cette page et à son contenu, y compris, sans s'y limiter, les fonctionnalités, les caractéristiques, les spécifications, l'interface graphique, les images, les vidéos, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité, les capacités et toute autre information sur le produit. , sans préavis.

