Samsung, SK Hynix seront épargnés par la répression des puces en Chine par les États-Unis - sources

L'administration Biden prévoit d'épargner SK Hynix et Samsung du poids des nouvelles restrictions imposées aux fabricants de puces mémoire en Chine, qui visent à contrecarrer les ambitions technologiques de Pékin et à bloquer ses avancées militaires, selon des sources.

Le département du commerce, qui prévoit de publier cette semaine de nouvelles restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine, refusera probablement les demandes des fournisseurs américains d'envoyer des équipements à des entreprises chinoises comme Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) et ChangXin Memory Technologies, Inc (CXMT) si elles fabriquent des puces DRAM ou de mémoire flash avancées, ont déclaré les sources.

Toutefois, les demandes de licence pour vendre des équipements aux entreprises étrangères fabriquant des puces mémoire avancées en Chine seront examinées au cas par cas, ont indiqué les sources, ce qui pourrait leur permettre de recevoir les équipements.

"Le but n'est pas de nuire aux entreprises non indigènes", a déclaré l'une des personnes informées sur la question.

La Maison Blanche et le ministère du Commerce ont refusé de commenter. SK Hynix Inc, Samsung Electronics Co Ltd, YMTC et CXMT n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'ambassade de Chine à Washington a qualifié jeudi les règles attendues d'"hégémonie sci-tech". Elle a accusé les États-Unis d'utiliser leurs "prouesses technologiques ... pour entraver et supprimer le développement des marchés émergents et des pays en développement".

Cette décision pourrait apaiser les pires craintes des fabricants de puces mémoire sud-coréens, qui craignaient que les États-Unis n'entravent leurs activités de fabrication en Chine dans leur effort pour contrecarrer l'essor de la Chine, paralyser YMTC et protéger les fabricants de puces mémoire américains vulnérables.

Cependant, ils s'inquiètent toujours du fait que la norme d'examen au cas par cas est loin d'être un feu vert explicite pour l'expédition d'équipements américains vers leurs installations chinoises et pourrait entraîner des querelles avec les régulateurs sur les expéditions à approuver.

Les détails de certaines des nouvelles réglementations auxquelles sont confrontés les fabricants de puces mémoire basés en Chine n'ont pas été rapportés précédemment.

Les nouvelles restrictions visent les producteurs basés en Chine de puces DRAM, qui retiennent les informations des applications pendant l'utilisation du système, et de puces NAND, qui sont utilisées pour le stockage de données et de fichiers.

Les fournisseurs américains cherchant à expédier des équipements aux entreprises de semi-conducteurs basées en Chine n'auront pas à demander une licence au Département du commerce s'ils vendent à des entreprises produisant des puces DRAM au-dessus du nœud de 18 nanomètres, des puces NAND Flash en dessous de 128 couches ou des puces logiques au-dessus de 14 nanomètres, ont indiqué les sources.

Toutefois, les entreprises américaines qui vendent des technologies sophistiquées à des fabricants de puces chinois indigènes produisant des puces DRAM à 18 nanomètres ou moins, des puces NAND Flash à 128 couches ou plus, ou des puces logiques à 14 nanomètres ou moins, devront demander une licence qui sera examinée selon la norme sévère de la "présomption de refus".

Les fournisseurs américains cherchant à vendre des équipements à des entreprises d'origine non chinoise opérant en Chine et produisant ces mêmes types de puces seraient également soumis à une obligation de licence, mais les demandes seraient examinées au cas par cas, ont ajouté les sources.

Si elles sont publiées comme prévu, ces règles constitueraient la première tentative des États-Unis, par le biais des contrôles à l'exportation, de cibler la production chinoise de puces mémoire sans applications militaires spécialisées, ce qui représente une vision plus large de la sécurité nationale américaine, selon les experts en contrôle des exportations.

Ils frapperaient également YMTC, une puissance montante dans la fabrication de puces NAND fondée en 2016. Son expansion et ses offres à bas prix représentent "une menace directe" pour les sociétés américaines Micron Technology Inc et Western Digital Corp, a déclaré la Maison Blanche dans un rapport datant de juin 2021.

YMTC fait déjà l'objet d'une enquête du département du Commerce, qui cherche à savoir si elle a violé les contrôles américains à l'exportation en vendant des puces à la société de télécommunications chinoise Huawei Technologies Co Ltd. Ses puces sont évaluées par Apple Inc. pour être intégrées dans certains de ses iPhones en Chine, une préoccupation majeure pour les parlementaires américains et l'administration Biden.

Les règles pourraient également nuire à CXMT, une entreprise chinoise soutenue par l'État qui s'efforce d'entrer sur le marché des DRAM.

LAM Research Corp, Applied Materials Inc et KLA Corp, principaux fournisseurs américains d'équipements pour la fabrication de puces, sont susceptibles d'être touchés par les restrictions. LAM et Applied Materials n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. KLA a refusé de commenter.

L'entreprise sud-coréenne Samsung possède une installation de production de puces de mémoire NAND Flash dans la province chinoise de Shaanxi. Le rival sud-coréen SK Hynix a acheté l'activité de fabrication de puces de mémoire flash NAND d'Intel Corp à Dalian et produit des puces DRAM dans une autre installation basée en Chine.

Selon Walt Coon, de la société de conseil Yole Intelligence, 25 % de la production de plaquettes NAND de SK Hynix et 38 % de celle de Samsung sont basés en Chine, et environ 50 % de la production de DRAM de SK Hynix se fait en Chine.

Reuters a d'abord rapporté que les États-Unis envisageaient de limiter les expéditions d'équipements américains de fabrication de puces aux fabricants de puces mémoire en Chine, y compris YMTC, dans le cadre d'une tentative visant à stopper les avancées du secteur chinois des semi-conducteurs et à protéger les entreprises américaines.

Reuters a également rapporté le mois dernier que l'administration Biden prévoyait en octobre d'élargir les restrictions sur les expéditions américaines vers la Chine de semi-conducteurs utilisés pour l'intelligence artificielle et d'outils de fabrication de puces. (Reportage d'Alexandra Alper et Karen Freifeld ; édition de Chris Sanders et Richard Chang)