Une cour d'appel américaine a relancé mardi la contestation par un groupe professionnel d'une loi de San Francisco adoptée au moment de la pandémie de grippe aviaire, qui oblige les compagnies aériennes utilisant l'aéroport de la ville à fournir une assurance maladie à leurs employés.

La 9e cour d'appel du circuit de San Francisco, dans une décision à 2 contre 1, a déclaré que la ville agissait en tant que régulateur gouvernemental et ne se contentait pas de gérer sa propriété privée lorsqu'elle a adopté la loi de 2020, et que l'ordonnance pouvait donc être invalidée en vertu de la loi fédérale, comme le soutenait Airlines for America, qui représente la plupart des plus grandes compagnies aériennes des États-Unis.

Pour qu'une loi puisse être considérée comme étant préemptée par la loi fédérale, l'État ou la ville doit agir en tant que régulateur gouvernemental et non en tant qu'acteur du marché privé lorsqu'il l'adopte.

La Cour a infirmé les conclusions d'un juge fédéral qui avait estimé que San Francisco agissait en tant qu'"acteur du marché" privé lorsqu'elle a adopté la loi et a rejeté l'action en justice intentée par le groupe professionnel en 2021.

Un représentant d'Airlines for America et les avocats de la ville n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En adoptant la loi en 2020, San Francisco a déclaré qu'elle était nécessaire pour protéger les travailleurs, dont beaucoup n'ont pas d'assurance maladie, et les membres du public qui utilisent l'aéroport international de San Francisco.

Dans son action en justice, Airlines for America fait valoir que l'ordonnance de la ville est remplacée par une loi fédérale régissant les régimes d'avantages sociaux des employés et par des lois distinctes régissant les compagnies aériennes.

Le 9e circuit a déclaré mardi que la loi de San Francisco imposant des sanctions pécuniaires de 1 000 dollars par infraction, la ville agissait en tant qu'autorité de régulation en l'adoptant.

La Cour a renvoyé l'affaire devant un juge fédéral de San Francisco pour qu'il examine le bien-fondé des revendications d'Airlines for America.

Dans une opinion dissidente, la juge Mary Schroeder a déclaré que la loi de la ville ne faisait qu'imposer de nouvelles conditions contractuelles aux compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport, et qu'elle ne constituait pas une réglementation gouvernementale générale. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York. Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Grant McCool)