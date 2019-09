Sanctions US renforcées contre un oligarque russe proche de Poutine

(Actualisé avec précisions sur les sanctions)

par Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 30 septembre (Reuters) - L'administration américaine a renforcé lundi les sanctions visant l'homme d'affaires russe Evguéni Prigojine, un proche de Vladimir Poutine déjà impliqué dans les tentatives d'ingérence dans l'élection présidentielle de 2016.

Les Etats-Unis estiment désormais qu'il a également tenté d'intervenir sur les élections de mi-mandat de novembre dernier. Le communiqué du département du Trésor souligne que rien n'indique que sa tentative d'ingérence a été couronnée de succès.

Prigojine avait déjà été inculpé dans le cadre de l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons d'ingérence russe et de collusion dans la campagne présidentielle de 2016.

Il est soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan sur les agissements de l'Internet Research Agency, une "ferme à trolls" ("troll farm") russe basée à Saint-Pétersbourg et inculpée par le procureur Mueller pour avoir contribué à semer la discorde aux Etats-Unis lors de la campagne 2016 et pour avoir attaqué sur les réseaux la candidature d'Hillary Clinton.

Les nouvelles sanctions dévoilées lundi par le département du Trésor portent notamment sur un yacht et plusieurs jets privés lui appartenant.

Parfois surnommé "le chef de Poutine", Prigojine possède notamment des restaurants et des entreprises de restauration qui ont organisé des banquets pour le président russe et d'autres figures de la classe politique.

Six autres Russes, appartenant l'Internet Research Agency, sont également visés par les sanctions annoncées lundi par Washington. (Sarah N. Lynch et Tim Ahmann Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)