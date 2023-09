Zurich (awp) - Le fabricant de médicaments génériques Sandoz, filiale de Novartis en voie d'autonomisation, a obtenu de la part de Moody's une première évaluation financière. Le géant bâlois est décrit comme "l'un des leaders mondiaux des génériques et des biosimilaires" qui devrait profiter d'une demande accrue pour ses traitements.

L'agence de notation a attribué la note "Baa2", assortie d'une perspective "stable", à Sandoz, selon un communiqué publié lundi.

Les analystes ont relevé le positionnement du groupe bâlois sur l'activité des médicaments dont les brevets sont arrivés à échéance. "La demande pour les traitements génériques et les biosimilaires va continuer à progresser sur cette décennie en raison de l'évolution démographique - une population plus âgée et en croissance - d'une pression des gouvernements pour réduire les coûts de la santé" et l'expiration des brevets des médicaments originaux, a résumé Moody's.

Ces 12 à 18 prochains mois, Sandoz devra se concentrer sur sa séparation de Novartis. L'opération sera finalisée le 4 octobre ou autour de cette date et Sandoz rejoindra alors l'indice Swiss Leader Index (SLI), qui regroupe les 30 principales capitalisations de la Bourse suisse.

Sur cette période, la société devrait être en mesure de faire progresser ses recettes autour de 1-5%, grâce à la croissance continue en Europe et un rebond progressif aux Etats-Unis, où Sandoz devrait profiter du lancement des biosimilaires Hyrimoz et Tyruko.

L'entreprise devrait améliorer sa rentabilité en 2024 et 2025. Le rapport entre la dette et le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devrait reculer sur la période de 2,5 fois à 2,1. Les flux de liquidités devraient également se rétablir et passer de 300-400 millions de dollars l'année prochaine à 500-600 millions la suivante.

