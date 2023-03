La société canadienne First Capital REIT a déclaré lundi que la société d'investissement Sandpiper Group et Artis Real Estate Investment Trust retireraient leurs candidats à l'élection au conseil des fiduciaires de la société basée au Canada.

Sandpiper et Artis retireront également leur demande de réunion des actionnaires en vertu de l'accord annoncé lundi, a déclaré First Capital.

La société canadienne de capital-investissement Sandpiper a déclaré en décembre qu'elle avait lancé une campagne pour remanier le conseil d'administration de First Capital, en nommant quatre nouveaux membres après "un long historique de sous-performance".

"En tant que propriétaire important de First Capital, nous continuerons à collaborer avec le conseil d'administration et à lui fournir des commentaires et des idées constructives à prendre en considération", a déclaré Samir Manji, directeur général de Sandpiper.

Depuis la pandémie, les REITS ont été frappés par la flambée des taux d'intérêt et des rachats généralisés et les investisseurs ont déclaré à Reuters qu'ils s'attendaient à de nouvelles baisses sur le marché et dans le secteur immobilier.