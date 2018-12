Sangamo annonce la finalisation de l’acquisition de TxCell

Regulatory News:

Sangamo Therapeutics, Inc. (Nasdaq : SGMO) annonce aujourd’hui la finalisation de l'acquisition de TxCell, SA. La société TxCell (Paris:TXCL), désormais filiale de Sangamo, a été retirée de la Bourse de Paris.

« L’acquisition de TxCell positionne immédiatement Sangamo comme leader du développement de cellules CAR-Treg, » déclare Sandy Macrae, Directeur Général de Sangamo. « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de nos collaborateurs français pour développer des CAR-Tregs et bâtir ensemble un avenir qui devrait être passionnant. En appliquant la technologie d’édition du génome à base de nucléases à doigts de zinc de Sangamo à la plateforme CAR-Treg de TxCell, nous pourrions développer un portefeuille de nouvelles thérapies cellulaires pour les patients souffrant de troubles auto-immuns et inflammatoires. »

Sangamo prévoit de déposer en 2019 un dossier de demande d’autorisation d’essai clinique en Europe (CTA) pour évaluer le premier candidat CAR-Treg de TxCell dans le cadre de la greffe d'organe.

A propos de l'acquisition

Le 1er octobre 2018, Sangamo a acquis une participation majoritaire dans TxCell. Une offre publique d'achat simplifiée en numéraire a ensuite été menée du 1er au 23 novembre 2018 pour l'achat des actions ordinaires en circulation de TxCell. À l'issue de cette offre publique, le 23 novembre 2018, Sangamo détenait 95,71% du capital et des droits de vote de TxCell. Le 29 novembre 2018, Sangamo a acquis le solde des actions ordinaires de TxCell par le biais d’une procédure de retrait obligatoire.

A propos des cellules T régulatrices (Tregs)

Les cellules Tregs constituent un sous-ensemble naturel des cellules T. Elles jouent un rôle clef dans le maintien de l'homéostasie immunitaire grâce à l'induction et au maintien d’une tolérance aux auto-antigènes. Sangamo prévoit d’évaluer le potentiel de cellules CAR-Tregs (Tregs génétiquement modifiés avec un récepteur à l’antigène chimérique, ou CAR) dans le développement de thérapies pour le traitement de maladies immunologiques. En effet, l’immunologie est l’un des domaines thérapeutiques ciblés par le portefeuille de produits propriétaires de Sangamo. Sangamo prévoit d’utiliser sa technologie d’édition du génome à base de nucléases à doigts de zinc (ZFN) pour développer des thérapies cellulaires CAR-Treg autologues et allogéniques de nouvelle génération, destinées au traitement de maladies auto-immunes telles que la maladie de Crohn et la sclérose en plaques.

A propos de Sangamo Therapeutics, Inc.

Sangamo Therapeutics, Inc. transforme des découvertes scientifiques révolutionnaires en thérapies génomiques qui changent la vie des patients, grâce à ses techniques d’édition génomique, de thérapie génique, de régulation génique et de thérapie cellulaire.

Pour en savoir plus sur Sangamo, rendez-vous sur le site www.sangamo.com.

Avertissement



