Zurich (awp) - Sanitas a effectué deux nouvelles nominations au sein du conseil d'administration avec Peter Lüssi, expert financier, et le professeur Christoph Kindler, spécialiste de la santé. En parallèle, la caisse maladie a annoncé le départ de son administrateur Michael Koller, indique un communiqué paru lundi.

M. Lüssi a oeuvré en tant qu'associé chez Price Waterhouse Coopers pendant plus de 30 ans, notamment dans le domaine des services financiers et des sociétés d'assurance. De son côté, Christoph Kindler est un médecin spécialisé en anesthésiologie, réanimation et médecine intensive.

Après leur élection au conseil d'administration, MM. Lüssi et Kindler ont été élus au conseil de fondation de la Fondation Sanitas Assurance Maladie.

ol/al