Bourse de Paris : Sans Wall Street, les bourses européennes somnolent

Rentrée de septembre ou pas, la toile de fond reste inchangée sur les marchés financiers. La Chine et les Etats-Unis continuent à souffler le chaud et le froid sur leurs relations commerciales, en donnant l'impression que le premier qui donnera un signal de détente sera perçu comme le perdant du cycle en cours. Aux dernières nouvelles, une rencontre entre représentants des deux pays reste possible en septembre – c'est ce qui était prévu avant que les relations ne redeviennent glaciales – mais force est de constater que l'enthousiasme n'est pas débordant chez les protagonistes, qui jouent serra car l'enjeu est majeur. Après tout, c'est la domination économique, donc géopolitique, mondiale qui est en jeu.

Au Royaume-Uni, un scénariste de série télévisée n'aurait pas forcément osé aller aussi loin dans le capharnaüm politique. Boris Johnson craint que le Parlement ne vote aujourd'hui un texte interdisant un Brexit sans accord. La menace existe, si des Conservateurs frondeurs se joignent aux Travaillistes. Le Premier ministre a menacé les députés de son parti qui seraient tentés de voter ce texte d'une exclusion. Il se serait dit prêt à organiser des élections anticipées le 14 octobre s'il devait être mis en minorité. La tension est à son comble à Londres.

En Italie, Giuseppe Conte, qui devrait garder les rênes de l'exécutif, a demandé aux membres du Mouvement 5 Etoiles d'apporter leur soutien à la formation d'une coalition avec le Parti démocrate de centre gauche. Les adhérents du M5S doivent voter ce mardi sur internet pour ou contre le nouvel attelage.

La séance européenne devrait être assez calme jusqu'au retour des investisseurs américains . En Asie ce matin, l'attentisme règne autour de 8h00, avec des indices qui évoluent très près de l'équilibre. Les Futures de Wall Street sont légèrement baissiers à l'heure où ces lignes sont écrites.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Bovis Home : Deutsche Bank reprend le suivi à conserver en visant 1085 GBp.

Countryside : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 353 GBp.

EasyJet : Kepler Cheuvreux passe de conserver à alléger en visant 820 GBp.

EDAG : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 19 à 14 EUR.

Enel : Berenberg passe d'acheter à conserver malgré un objectif de cours ajusté de 6,30 à 6,70 EUR.

Eurofins : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours ajusté de 427 à 429 EUR.

Fielmann : DZ Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 52 à 63 EUR.

Knorr-Bremse : Bankhaus Lampe démarre le suivi à la vente en visant 72 EUR.

OMV : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 48 à 49,30 EUR.

Persimmon : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 2386 GBp.

Sanofi : Bernstein démarre le suivi à surperformance en visant 95 EUR.

Zurich Insurance : Commerzbank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 350 à 370 CHF.

L’actualité des sociétés

Après l'indice des prix à la production en Europe (11h00), les principales données sont attendues aux Etats-Unis : PMI manufacturier (15h45) suivi de l'ISM manufacturier et des dépenses de construction (16h00). Ce matin, la banque centrale australienne (RBA) a laissé son principal taux directeur à 1%, comme le prévoyait une très grande majorité d'économistes.L'euro reste sous pression à 1,0936 USD, tandis que l'once d'or est quasiment stable à 1523 USD. Après avoir reculé hier, le pétrole reprend un peu de terrain, à 54,86 USD pour le WTI et à 58,66 USD pour le Brent. Le rendement du T-Bond 10 ans remonte à 1,512%. Le Bitcoin a repassé hier à la hausse le cap symbolique des 10 000 USD, pour se négocier ce matin à 10 409 USD, en légère progression. Iliad a publié ce matin ses résultats semestriels, marqués par un net recul des bénéfices, en dépit d'une progression des revenus. Le groupe a notamment annoncé avoir passé durant l'été le cap des 4 millions d'abonnés en Italie, mais continue à perdre des abonnés mobile en France. Il a aussi démarré des discussions avec un fonds d'infrastructure en France pour accélérer le déploiement de la fibre hors des zones denses. Unibail va quitter l'Euro Stoxx 50 au profit de Deutsche Boerse à compter du 23 septembre. Le Stoxx a aussi procédé à plusieurs changements dans l'indice large Stoxx Europe 600, notamment l'entrée d' Altice Europe et la sortie de Bic . Jean-François Mouney laisse la direction générale de Genfit à Pascal Prigent pour se concentrer sur la présidence de la société de biotechnologie ( avec une petite vidéo d'explications ). Ovalto lance une OPR sur Terreis à 34,62 EUR l'action (38,34 EUR par action de préférence). Valbiotis obtient des résultats positifs en phase IIa avec Valedia dans le diabète sur quatre critères secondaires. Quantum Genomics obtient un "retour positif" de l'agence américaine du médicament sur le plan de développement de Firibastat en phase III, avec un premier essai qui pourrait démarrer en fin d'année. Inventiva recrute les premiers patients d'une étude de biomarqueurs avec odiparcil en complément de la phase IIa en cours. La justice nomme un mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation amiable de Stentys Gour Medical lance une petite levée de fonds. Lexibook lance un traducteur vocal instantané. Mecelec a publié ses comptes. Enel et Relx entrent dans le Stoxx Europe 50 aux dépens de Telefonica Glencore et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria . Le PDG d'Aramco et ministre de l'énergie Khaled al-Falih va laisser son poste aux commandes du géant pétrolier saoudien à Yassir al-Roumayyan, qui présidait jusque-là le fonds souverain du royaume, une décision prise en vue du serpent de mer de l'introduction en bourse d'une part minoritaire du capital. Xiaomi va racheter 1,5 Md$ de ses propres actions. Les autorités chinoises prévoient toujours de construire un site d'enrichissement de combustible nucléaire avec Orano (ex-Areva), a déclaré le vice-ministre de l'écologie Liu Hua. La procédure judiciaire démarre en Australie pour Deutsche Bank Citigroup et Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), soupçonnées de cartel. Les acteurs du marché des camions aux Etats-Unis ( Daimler Navistar ) souffrent de baisses de commandes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. AstraZeneca au sommet en bourse après des données encourageantes pour Farxiga, un traitement contre le diabète qui pourrait être efficace contre les problèmes cardiaques. La Papouasie Nouvelle-Guinée va débuter des auditions sur un prêt accordé par UBS Group pour un investissement contesté de l'exécutif local dans le secteur pétrolier. Telia a proposé des concessions à l'UE pour obtenir son aval au rachat de Bonnier Broadcasting. Glencore remporte un contentieux fiscal avec l'Australie.