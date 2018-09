Sanso IS discute le rachat de Convictions AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanso IS et Convictions AM sont entrés en négociation exclusive en vue d’un rapprochement. L’opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers prendra la forme d’une acquisition du second par le premier, dans la perspective d’une fusion prévue au cours du premier trimestre 2019.Les encours sous gestion du nouvel ensemble dépasseront les 900 millions d'euros avec une équipe de plus de vingt professionnels reconnus pour leur expertise en matière de gestion d'actifs et de connaissance approfondie des besoins des investisseurs institutionnels et des Conseillers en Gestion de Patrimoine.Les fonds gérés par Convictions AM seront intégrés à la gamme d'OPCVM de Sanso IS et prendront en compte progressivement les enjeux de développement durable : notation ESG des émetteurs, empreinte carbone et surtout les objectifs de développement durables des Nations Unies." La gamme sera rationalisée et les coûts opérationnels seront mutualisés, renforçant ainsi la solidité financière de l'ensemble constitué ", ont précisé les deux gestionnaires d'actifs.Sanso IS vise à tripler la taille de ses encours dans les 5 prochaines années." Cette opération illustre le rôle actif que Sanso IS entend jouer dans la consolidation du secteur de la gestion d'actifs en France, " a déclaré David Kalfon, président de Sanso IS.