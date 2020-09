Sanso IS lance le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR 0 30/09/2020 | 16:11 Envoyer par e-mail :

Cette prime est liée à la surperformance très régulière constatée depuis plus de 5 ans, des sociétés européennes ayant le meilleur profil ESG.



Ce nouveau fonds est géré par une équipe de trois personnes aux profils et expériences très complémentaires, composée de Michel Menigoz, Edmond Schaff et François Fontaine.



En effet, le fonds sélectionne des titres côtés sur la zone Euro en alliant le bon positionnement et la dynamique positive de la notation ESG des titres au sein de chaque secteur.



Le portefeuille constitué est construit sans biais sectoriel ni de taille de capitalisation boursière. La sensibilité au marché action (mesurée par le " beta " du portefeuille) sera réduite au minimum par la mise en place d'une couverture sur indices.



Cette couverture sur indices, permet aux gérants à la fois d'offrir un fonds éligible au Label ISR et un produit dont le coût de la couverture reste très faible.





Sanso Investment Solutions a lancé durant l'été un nouveau fonds afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type " market neutre ". Ce fonds, baptisé Sanso ESG Market Neutral, est une solution de type Long / Short Actions conforme à la réglementation UCITS sans exposition à la directionnalité des marchés, indique la société de gestion. L'objectif de ce fonds est de capter la " Prime ESG " identifiée par de nombreux acteurs de la place financière.