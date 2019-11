Santander investit 350 M£ dans Ebury

Banco Santander va investir 400 millions d'euros (350 millions de livres sterling) dans la jeune pousse Ebury. Le "facilitateur de commerce et de change pour les petites et moyennes entreprises", comme il se dépeint, sera à l'avenir détenu à 50,1% par la grande banque espagnole, qui veut développer son offre à destination des PME à l'international. Ebury, qui officie actuellement dans 19 pays, est capable de proposer 140 devises à ses entreprises clientes dans des conditions tarifaires très intéressantes. Sa croissance annuelle moyenne a atteint 40% sur les trois dernières années.

Le logo de la Fintech Ebury

L'investissement de Santander comprend environ 80 M€ (70 M£) de capitaux propres pour soutenir le développement d'Ebury sur de nouveaux marchés, en Amérique latine et en Asie. Elle espère un retour sur investissement de 25% à moyen terme. Les actionnaires existants vont réinvestir dans l'opération. Les dirigeants actuels restent aux commandes, notamment les cofondateurs Juan Lobato et Salvador García, qui déclarent "en combinant une grande banque et une fintech agile, nous pouvons offrir à nos clients le meilleur des deux : ils peuvent bénéficier de notre technologie et d'un service de haute qualité en toute sécurité, tout en étant les contreparties de l'une des plus importantes institutions financières du monde". La président de Santander, Ana Botín, se réjouit de pouvoir accompagner au mieux des PME qui "s’internationalisent de plus en plus".

Ebury fournit à la fois des services de paiements internationaux et de couverture de change. L'entreprise, basée à Londres, emploie 900 personnes dans 22 bureaux. En 2018, la société a traité 16,7 Mds£ en paiements pour ses 43 000 clients. Aux termes de l'accord, elle poursuivra ses activités en tant qu’entité indépendante.