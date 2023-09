Les autorités sanitaires canadiennes ont autorisé mardi le vaccin COVID-19 de Moderna ciblant la sous-variante Omicron, invitant tous les Canadiens âgés de plus de six mois à se faire vacciner à nouveau alors que le pays connaît une recrudescence des infections.

Santé Canada a déclaré dans un communiqué avoir déterminé que le vaccin Moderna SPIKEVAX COVID-19 ciblant la sous-variante Omicron XBB.1.5 répond aux exigences rigoureuses du ministère en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

"Nous encourageons vivement les gens à se protéger à la fois par le vaccin COVID-19 et par le vaccin antigrippal", a déclaré Theresa Tam, administrateur en chef de la santé publique du Canada, lors d'une conférence de presse après l'annonce, ajoutant que les Canadiens peuvent s'attendre à commencer à recevoir les nouveaux vaccins au début du mois d'octobre.

L'annonce intervient alors que les indicateurs d'activité du COVID-19 continuent d'augmenter, a indiqué le ministère sur son site web, notant que le pays a connu un pic du nombre d'hospitalisations au cours de la première semaine de septembre.

"La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre le COVID-19", a déclaré le ministère.

Les personnes qui n'ont pas été vaccinées ou qui n'ont pas reçu de dose de rappel au cours des six derniers mois devraient le faire. Toute personne âgée de cinq ans et plus devrait recevoir une dose du vaccin Moderna, quels que soient ses antécédents vaccinaux contre le COVID-19, a indiqué le ministère.

Les enfants âgés de six mois à quatre ans doivent recevoir deux doses s'ils n'ont pas été vaccinés auparavant, ou une dose s'ils ont été vaccinés auparavant.

Lundi, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé la mise à jour des vaccins COVID-19 de Moderna et de Pfizer /BioNTech. (Reportage de Brendan O'Brien à Chicago, édition de Deepa Babington)