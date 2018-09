Santé et prévoyance : April nomme Isabelle Moins à la direction générale de sa filiale française

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe April poursuit et accélère son développement dans la santé et la prévoyance internationales (IPMI), et nomme Isabelle Moins pour diriger la structure française dédiée aux expatriés April International Care France – anciennement April International Expat. Elle remplace dans ses fonctions Vincent De Meyer qui devient directeur général adjoint du Pôle International, en charge du développement de la Business Line IPMI, qui fédère et soutient le développement des sociétés du groupe spécialisées dans cette activité.Isabelle Moins était récemment en charge de la direction des Ventes Directes, du Marketing client et du Digital en tant que membre du comité exécutif d'Aviva France.Diplômée de Sciences Politiques Paris et de l'Institut National des Langues Orientales, elle débute sa carrière au Japon, dans l'informatique (NEC), puis les télécoms (France Télécom). De retour en France elle a travaillé dans le groupe Orange en tant que directeur Marketing de sa filiale de commerce électronique, et directeur en charge du développement des services multimédias mobiles puis intègre Pages Jaunes comme directrice générale d'annoncesjaunes.fr. Elle prend ensuite la direction Digitale de SFR puis rejoint April en tant que membre du comité de direction groupe en charge du Digital et du GIE Courtage.