Le président élu du Paraguay, Santiago Pena, ancien directeur de la banque centrale, devra faire preuve d'intelligence et de sang-froid pour diriger ce pays d'Amérique du Sud face aux vents contraires qui frappent les électeurs et à la pression croissante des agriculteurs en faveur d'une rupture des liens avec Taiwan.

L'ancien économiste du Fonds monétaire international (FMI), qui a été choisi par le puissant chef de la force politique dominante du pays, le parti conservateur Colorado, a remporté une forte victoire lors des élections présidentielles de dimanche.

M. Pena, 44 ans, a battu son adversaire de centre gauche, Efrain Alegre, avec environ 43 % des voix contre quelque 27,5 %, selon les résultats préliminaires du tribunal électoral du pays. Il a revendiqué la victoire et M. Alegre a reconnu le résultat.

"Nous avons beaucoup à faire, après les dernières années de stagnation économique, de déficit fiscal, la tâche qui nous attend n'est pas celle d'une seule personne ou d'un seul parti", a déclaré M. Pena dans son discours de victoire, appelant à "l'unité et au consensus".

"Le temps est venu de remettre à plus tard nos différences pour donner la priorité aux causes communes qui nous unissent en tant que nation".

M. Pena, qui prendra ses fonctions le 15 août, devra faire face à des pressions pour réduire un déficit budgétaire croissant, apaiser les agriculteurs qui demandent que le pays abandonne Taïwan et ouvre des relations avec la Chine, et faire face aux allégations de corruption du Trésor américain qui ont ébranlé le puissant chef du parti et son proche allié Horacio Cartes.

Selon ses partisans, M. Pena saura garder la tête froide dans ce tumulte.

"Je pense que ce qui le caractérise, c'est qu'il est d'une tranquillité infinie", a déclaré Lea Gimenez, qui a été l'adjointe de M. Pena lorsqu'il était ministre des finances et qui a ensuite été elle-même ministre des finances.

"Même au cours de cette campagne électorale, qui a été très longue parce que nous sommes dans le processus depuis près d'un an et demi, je ne l'ai pas vu une seule fois perdre son sang-froid.

"Santi", comme on le surnomme souvent, a promis des politiques favorables aux entreprises, axées sur la création d'emplois, le maintien d'un faible taux d'imposition et l'attraction d'investissements étrangers.

Tout au long de la campagne, le candidat du parti Colorado a promis de prolonger les relations diplomatiques que le Paraguay entretient depuis des décennies avec Taïwan, malgré les pressions exercées pour qu'il s'ouvre à la Chine et à l'énorme demande de soja et de bœuf de cette dernière. Le Paraguay est l'un des 13 pays au monde à reconnaître Taïwan.

Les personnes qui connaissent M. Pena l'ont décrit à Reuters comme un homme "propre", "décent" et ayant de "bonnes idées". Ses détracteurs le considèrent comme un membre de l'élite qui n'a pas d'expérience politique et qui agit comme une marionnette du chef du parti et de son principal soutien, M. Cartes.

"Ce n'est pas un homme politique qui veut une révolution, il veut une évolution", a déclaré un homme d'affaires ayant investi au Paraguay et connaissant personnellement Pena, qui a demandé à ne pas être nommé.

L'EXPÉRIENCE DE LA VIE

La carrière politique de M. Pena a décollé lorsque des manifestations en 2016 ont forcé le président Cartes à abandonner son projet de briguer un mandat supplémentaire en modifiant la constitution et à choisir M. Pena comme successeur.

Les membres du parti Colorado, cependant, n'étaient pas convaincus que l'apparence urbaine lisse de Pena et son temps utile à Washington seraient bien perçus par les électeurs et il a perdu face à l'actuel président Mario Abdo Benitez lors de la compétition des élections primaires de 2018.

En temps utile, Pena est l'homme du parti. Il est soutenu une fois de plus par Cartes, que certains considèrent comme le pouvoir derrière le trône, mais qui fait l'objet de sanctions américaines en raison d'allégations de corruption qui ont nui à sa réputation.

Pena a épousé son amour de jeunesse et est devenu père pour la première fois à 17 ans. Il a étudié l'économie au Paraguay et a ensuite fréquenté l'université Columbia de New York.

Il a travaillé comme économiste à la banque centrale d'Asuncion, puis au FMI à Washington, avant de revenir au Paraguay pour siéger au conseil d'administration de la banque centrale. Il est devenu ministre des finances en 2015.

"Il a mûri très rapidement, étant un jeune père... il est devenu un adulte très rapidement", a déclaré un ancien collègue à Reuters. "Santi a une grande expérience de la vie et est un négociateur naturel.