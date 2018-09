Sap S/4 Hana, comment ça marche ?

Incontestablement, dans le monde des ERP, SAP occupe une place à part au regard de sa diffusion massive à l'échelle mondiale. Ainsi, des milliers de grands comptes, ETI et PME utilisent ce système d'information pour piloter et gérer leurs opérations. Très connu pour sa plateforme historique, SAP a initié un véritable tournant technologique et fonctionnel en 2015 en annonçant le lancement de sa suite digitale SAP S/4 Hana. Mal connue par nombre d'entreprises, cette dernière est une petite révolution et va continuer de monter en puissance ces prochaines années. Elle permet aux entreprises de s'ouvrir au monde digital.

Mais qu'est-ce que SAP S/4 Hana ?

Avant tout SAP S/4 Hana se positionne comme une suite digitale de nouvelle génération qui couvre bien entendu le même périmètre fonctionnel que la plateforme précédente, mais qui propose également de nombreuses innovations qui permettent aux entreprises de mener à bien leur transformation digitale. Parmi les principales nouveautés et innovations, nous pouvons noter une nouvelle base de données et architecture par exemple. D'un point de vue technique, on note aussi que la plateforme SAP S/4 Hana joue la carte du « temps réel » en analysant à la volée l'ensemble des données de la supply chain. L'utilisateur bénéficie alors d'un outil de pilotage performant qui lui permet de prendre de bonnes décisions. À ce sujet, on remarquera enfin que les nombreuses possibilités analytiques embraquées permettent de s'affranchir de solutions de BI classiques qui étaient auparavant nécessaires sur les anciennes plateformes SAP.

Expérience utilisateur et réponse aux enjeux métiers

Mais ce n'est pas tout, un point-clé de cette nouvelle business suite concerne les aspects liés à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur (UX) qui ont été largement repensées pour répondre aux nouveaux standards du marché (la nouvelle interface proposée s'appuie notamment sur la technologie FIORI). Autre élément, la solution est désormais disponible en version On Premise et Cloud et permet aux intégrateurs de continuer à proposer des « packages » métiers répondant à des problématiques de gestion avancées pour certains secteurs (Automotive, Retail, Banque, Industrie, etc.).

À qui s'adresse S/4 Hana ?

Souvent présentée comme une plateforme conçue pour répondre aux besoins des ETI en raison de sa simplicité de mise en oeuvre, S/4 Hana est également adaptée aux attentes des PME et des grands comptes. Il n'y a donc pas de taille d'entreprise ni de secteur d'activité particulier.

Faut-il migrer vers S/4 Hana ?

Lancée il y a trois ans, S/4 Hana est désormais une plateforme éprouvée qui peut être déployée et utilisée sans crainte. Un autre point à prendre en considération est la fin annoncée de l'ancienne génération de la plateforme SAP qui va amener les utilisateurs actuels à se poser la question de l'après. En ce sens, il est nécessaire, sans se précipiter, de commencer sa migration vers S/4 Hana et notamment pour les grandes entreprises qui ont une organisation et un SI complexe. Concrètement, passer de SAP à S/4 Hana est un projet stratégique qui ne s'improvise pas.

Ces quelques fondamentaux sont les prérequis nécessaires à intégrer pour mieux comprendre les spécificités de la plateforme S/4 Hana et les besoins et marchés auxquels elle s'adresse.

Par Cyrille Pleignet : Expert solution, en charge de l'offre Industrie et Automotive en lien de l'innovation autour de S/4HANA chez delaware France