Sarkozy a donné des "conseils" à Pécresse, qui cherche les clés du sursaut

PARIS (Reuters) - La candidate des Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, s'est entretenue vendredi avec l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui lui a offert ses "conseils" à un moment délicat de sa campagne, bousculée par des défections et des sondages au point mort.

La rencontre en tête-à-tête, attendue depuis la victoire de la présidente de la région Ile-de-France à la primaire LR en décembre dernier, visait notamment à dissiper le trouble né du silence de l'ancien chef de l'Etat et de son absence de soutien clair à son ex-ministre.

L'entourage de Nicolas Sarkozy, qui a reçu la candidate dans ses bureaux de la rue de Miromesnil, non loin de l'Elysée, a précisé à Reuters que Valérie Pécresse "avait sollicité cet entretien il y a plusieurs jours".

Les défections coup sur coup de l'ancien ministre du Budget LR Eric Woerth, de la maire LR de Calais Natacha Bouchart et de l'ancienne secrétaire d'Etat à la Santé, sous Nicolas Sarkozy, Nora Berra, vers les rangs macronistes ont brusquement assombri la semaine de la candidate, qui tient dimanche son premier grand meeting au Zénith de Paris.

Selon la dernière mesure en date du sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio, Valérie Pécresse et Eric Zemmour, candidat de "Reconquête", seraient désormais dans un mouchoir de poche dans les intentions de vote pour le premier tour : 15% pour la première (qui est 3e), 14,5% pour le second (4e).

L'accueil "chaleureux" de Nicolas Sarkozy devrait donner du baume au coeur à l'équipe de campagne, même si l'incertitude demeure depuis qu'un article du Figaro, paru mercredi, a dépeint un ancien président "dubitatif", "sceptique", voire sévère à l'égard de la candidate.

"UN MOMENT EN FAMILLE"

"Cela s'est très bien passé", a-t-on fait savoir dans l'entourage de l'ancien chef de l'Etat, qui s'irriterait que Valérie Pécresse passe sous silence son nom et son mandat alors qu'elle se réfère régulièrement à Jacques Chirac, son mentor.

"Il était tout à fait normal que Nicolas Sarkozy la reçoive. Cela a donné l'occasion d'une discussion approfondie dans un climat très amical et chaleureux. Nicolas Sarkozy était heureux de ce moment", a dit son entourage.

Valérie Pécresse affichait un large sourire en quittant les locaux du 77 rue de Miromesnil, où une invitation vaut quasi-adoubement.

L'élue s'est réjouie devant la presse d'"une conversation entre amis, une conversation franche et affectueuse".

"C'était très utile pour moi d'avoir les conseils d'un ancien président de la République et c'était aussi, j'allais dire, un moment en famille", a ajouté celle qui n'a jamais fait partie du premier cercle de l'ancien président.

En privé, Nicolas Sarkozy, selon Le Figaro, est vivement critique envers la campagne de Valérie Pécresse, dont même certains au sein de son camp jugent qu'elle "n'imprime pas", tout en relativisant les cahots d'une ligne droite encore longue jusqu'au premier tour du 10 avril.

L'ex-président n'aurait ainsi pas goûté l'utilisation du mot "Kärcher" par la candidate lors d'un déplacement dans le Sud début janvier sur le thème de la sécurité, jugeant cette reprise malvenue et hors contexte.

Nicolas Sarkozy s'inquiéterait aussi d'une absence de "dynamique" et d'une campagne partant "dans tous les sens".

Dans l'attente de l'entrée en lice officielle du président sortant Emmanuel Macron, les signaux consentis par l'ancien chef de l'Etat dans les semaines à venir seront scrutés par son camp.

En mars 2021, dans une interview au Figaro, Nicolas Sarkozy avait fait savoir qu'il dirait qui il soutient "en toute transparence avec [s]a famille politique", "au moment où chacun aura fait valoir ses ambitions légitimes".

(Rédigé par Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)

par Sophie Louet