Sarkozy et Bertrand, leaders de droite préférés des Français-Elabe

PARIS, 5 juin (Reuters) - L'ex-chef d'Etat Nicolas Sarkozy et le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand sont les dirigeants de droite préférés des Français, selon un sondage Elabe pour BFM TV réalisé après la déroute des Républicains aux européennes et publié mercredi.

A la question de savoir "Quel serait le meilleur leader en vue des prochaines échéances électorales", les Français dans leur ensemble mettent les deux hommes à égalité, à 23%.

Chez les seuls sympathisants LR, l'ancien président arrive largement en tête, à 59%.

Nicolas Sarkozy a déjeuné ce mercredi avec Laurent Wauquiez, qui a annoncé dimanche sa démission de la présidence des Républicains, une semaine après le revers historique de son camp aux élections européennes avec un peu plus de 8% des voix.

L'ancien ministre du Travail Xavier Bertrand, qui a quitté LR en décembre 2017 après l'arrivée de Laurent Wauquiez à sa tête, est en deuxième position chez les sympathisants LR, avec 46%.

Viennent ensuite d'autres potentiels successeurs de Laurent Wauquiez, le chef de file de l'Association des maires de France François Baroin (27%) et la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (25%).

L'ancienne députée Front national Marion Maréchal est citée par 22% des personnes interrogées.

Le sondage Elabe a été réalisé les 4 et 5 juin auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)