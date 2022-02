Sartorius Stedim Biotech augmente son dividende à 1,26 euro par action

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a annoncé mercredi qu'il proposerait lors de l'assemblée générale des actionnaires du 29 mars prochain le versement d'un dividende de 1,26 euro par action au titre de son exercice 2021, contre 0,68 euro un an plus tôt. Le conseil d'administration proposera également le renouvellement des mandats de Pascale Boissel, René Faber, Lothar Kappich, Joachim Kreuzburg et Henri Riey, lors de cette assemblée générale. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 11:14 ET (16:14 GMT)