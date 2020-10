Sartorius Stedim Biotech profite de la pandémie et relève encore ses prévisions pour 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Pour la troisième fois de l'année, le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a rehaussé mardi ses prévisions financières pour 2020, alors que la pandémie de coronavirus a soutenu ses résultats au cours des neuf premiers mois de l'exercice.

Pour 2020, les dirigeants de la filiale du groupe allemand Sartorius Group ont annoncé tabler désormais sur une croissance des ventes se situant dans le haut, voire légèrement au-dessus, de la fourchette de 26% à 30% visée jusqu'à présent. Profitant de cette forte dynamique de croissance et d'un abaissement de sa base de coûts, le groupe prévoit une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant de 32% cette année, et non plus de 31%.

Sartorius Stedim Biotech a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,38 milliard d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 28,1% en données publiées et de 29,2% en données comparables. Sur la période, les prises de commandes ont bondi de 42,8%, à 1,64 milliard d'euros.

"Outre une croissance organique globalement soutenue, une dynamique supplémentaire a été générée par l'évolution positive des dernières acquisitions, ainsi que par la préparation des clients de l'industrie biopharmaceutique au renforcement de la production de vaccins et médicaments contre le coronavirus", a commenté Joachim Kreuzburg, le PDG de Sartorius Stedim Biotech, cité dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, la pandémie a participé à hauteur d'environ 9 points de pourcentage à la croissance du chiffre d'affaires et à hauteur de 14 points de pourcentage à la hausse des prises de commandes, a précisé le groupe.

Entre janvier et septembre, l'Ebitda courant a connu une progression supérieure à celle du chiffre d'affaires, augmentant de 39,2%, à 434,7 millions d'euros. La marge correspondante s'est établie à 31,5%, contre 29% un an auparavant.

En bas du compte de résultat, le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle du groupe a augmenté de 40,4%, pour atteindre 278,1 millions d'euros, soit un résultat net par action de 3,02 euros, contre 2,15 euros un an plus tôt.

Ces résultats sur neuf mois sont ainsi nettement supérieurs aux attentes. Les analystes interrogés par Factset tablaient en moyenne sur un résultat net de 236 millions d'euros et un Ebitda de 393 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros.

