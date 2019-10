Sartorius gagne 3%, le nouveau relèvement de prévision et une acquisition salués

(Actualisation: commentaires d'analystes et du président-directeur général).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Sartorius Stedim Biotech signe une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 lundi, après que les dirigeants du fournisseur de l'industrie pharmaceutique ont relevé pour la deuxième fois de l'année leur prévision de croissance pour l'exercice 2019. Le groupe a par ailleurs annoncé l'acquisition une partie du portefeuille des sciences de la vie du groupe américain Danaher, répondant aux attentes du marché sur sa croissance externe.

A 12h35, l'action Sartorius Stedim Biotech gagnait 3,1%, à 129,70 euros.

"Au vu des évolutions favorables de l'activité au cours des neuf premiers mois de 2019 et de la demande élevée soutenue, Sartorius Stedim Biotech a précisé son orientation financière pour l'exercice complet", a indiqué le groupe dans un communiqué.

En ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires, l'ambition des dirigeants a été revue en hausse. Ces derniers prévoient désormais que l'extrémité supérieure de la fourchette d'objectif de hausse des ventes s'étalant entre 12% et 16% sera atteinte. En juillet dernier, Sartorius Stedim Biotech avait déjà relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2019, en annonçant tabler sur une augmentation de 12% à 16%, contre une hausse de 7% à 11% attendue initialement.

Le groupe prévoit toujours pour 2019 une augmentation d'un peu plus d'un point de pourcentage de sa marge d'excédent brut d'exploitation courant, par rapport au niveau de 28,2% observé en 2018. "Environ 0,5 point de pourcentage de cette hausse devrait être attribuable à une croissance opérationnelle, tandis que le reste devrait résulter d'une modification des normes comptables", a précisé le groupe.

Sur la période de janvier à septembre, la filiale du groupe allemand Sartorius Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1,08 milliard d'euros, en amélioration de 20,2%. A taux de change constants, la croissance est ressortie à 18,1%, portée par toutes les régions et tous les produits. Sur la période, les prises de commandes ont avancé au même rythme (+18% à taux de change constants).

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant a augmenté de 24,2%, pour atteindre 312,3 millions d'euros, soit 29% des ventes. Sur un an, la marge d'Ebitda courant s'est ainsi bonifiée de 0,9 point de pourcentage.

Au cours du seul troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires a atteint 367,3 millions d'euros, en croissance de 18,3% en données publiées et de 16,3% à périmètre constant, soit une croissance qui "demeure robuste", note Oddo BHF.

A l'occasion de l'annonce de ces résultats, Sartorius Stedim Biotech a indiqué qu'il s'apprêtait à acquérir une partie du portefeuille des sciences de la vie du groupe américain Danaher, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 750 millions de dollars qui sera effectuée entre sa maison mère Sartorius Group et Danaher.

"Le prix d'achat total est d'environ 750 millions de dollars en espèces, dont environ un quart sera attribué aux activités acquises par Sartorius Stedim Biotech. La répartition finale du prix d'achat sera assujettie au processus de finalisation de l'opération", a expliqué Sartorius Stedim Biotech.

Selon un analyste parisien, Sartorius Stedim Biotech devrait ainsi dépenser quelque 190 millions de dollars pour acquérir des actifs réalisant 70 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui paraît être un prix "raisonnable". "L'opération est également pertinente au vu de la forte complémentarité entre les portefeuilles des deux parties", a ajouté ce même analyste.

"Le prix est assez normal pour ce secteur compte tenu de la rareté des cibles", note Oddo BHF.

Sartorius Stedim Biotech reprendra d'une part le pôle chromatographie de Danaher et, d'autre part, son activité SoloHill, qui comprend principalement une technologie de microporteurs et des normes de validation des particules utilisées dans la culture cellulaire et d'autres procédés biologiques.

"L'activité chromatographie devrait renforcer les capacités aval du groupe, alors que les services amont constituent historiquement ses points forts", observe UBS, pour qui "cette acquisition est logique sur le plan stratégique".

"Avec le matériel et les résines de chromatographie et les activités de microporteuses, nous élargissons notre offre de biotransformation, en particulier dans le domaine de l'aval", a ainsi souligné Joachim Kreuzburg, le président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech, cité dans un communiqué.

Mais si la Bourse accueille favorablement l'opération, ce n'est pas seulement "parce que les cibles sont stratégiquement pertinentes, mais aussi parce que les projections financières à moyen terme intégraient des acquisitions que le consensus tardait à voir venir", rappelle par ailleurs Oddo BHF.

La transaction, qui doit être finalisée au cours du premier trimestre 2020, est soumise aux conditions suspensives habituelles et à l'acquisition réussie de l'activité GE Biopharma par Danaher.

Cette acquisition ne devrait pas perturber les équilibres financiers du groupe. A fin septembre, Sartorius Stedim Biotech présentait un ratio dette nette sur Ebitda courant de 0,3.

