L'entreprise intégrée d'énergie et de produits chimiques Sasol Ltd a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que la volatilité du marché persiste au cours du quatrième trimestre en raison du ralentissement de la croissance économique mondiale et des problèmes d'infrastructure en Afrique du Sud.

Dans sa mise à jour de production du troisième trimestre, Sasol, le plus grand producteur mondial de carburants et de produits chimiques à partir de charbon et de gaz, a fait état d'une baisse de 6 % du volume total des ventes par rapport à la même période de l'année dernière.

Cette baisse est due à la diminution de la production dans la plupart des unités commerciales de Sasol, qui couvrent l'extraction du charbon, le gaz, la production de carburants synthétiques et les produits chimiques, avec des opérations en Afrique du Sud, au Mozambique, en Eurasie et aux États-Unis.

"Une volatilité accrue des prix et de la demande est attendue pour le reste de l'exercice 23 à la lumière de l'environnement macroéconomique mondial et du potentiel de perturbation continue d'Eskom et de Transnet sur nos fournisseurs et nos clients en Afrique du Sud", a déclaré Sasol.

L'Afrique du Sud connaît des coupures d'électricité prolongées en raison des pannes fréquentes des vieilles centrales électriques au charbon de l'entreprise publique Eskom. Transnet, une autre entreprise publique, ne parvient pas à fournir des services ferroviaires adéquats à l'industrie en raison de la pénurie de locomotives et de pièces de rechange, ainsi que du vandalisme de son infrastructure.

Sasol s'attend à ce que la production pour l'ensemble de l'année jusqu'en juin 2023 reste conforme aux objectifs dans toutes ses unités commerciales, à l'exception de son activité de raffinage de carburant en Afrique du Sud, qui a été affectée par une baisse de la disponibilité de l'hydrogène et de la vapeur au cours du troisième trimestre.