L'entreprise pétrochimique sud-africaine Sasol a annoncé mercredi qu'elle avait accepté de former une coentreprise de carburant aviation durable (SAF) avec l'entreprise danoise de décarbonisation Topsoe, dans le cadre d'une initiative mondiale de lutte contre le changement climatique.

Sasol, le plus grand producteur mondial de carburants et de produits chimiques à partir du charbon et du gaz, s'efforce de réduire ses émissions de 30 % d'ici à 2030. Topsoe est l'un des principaux développeurs et fournisseurs mondiaux de technologies de décarbonisation, de catalyseurs et de services pour la transition vers l'énergie propre.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie aéronautique représente plus de 2 % des émissions mondiales liées à l'énergie.

Le SAF, fabriqué à partir de matières non pétrolières telles que les déchets agricoles, possède des propriétés similaires à celles du carburéacteur classique, mais avec une empreinte carbone nettement plus faible.

Le projet de coentreprise Sasol-Tospoe vise à jeter les bases de la production industrielle de SAF, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

"L'objectif de la coentreprise Sasol Topsoe est de développer, de construire, de posséder et d'exploiter des usines de carburant aviation durable, et de commercialiser des carburants aviation durables dérivés principalement de matières premières non fossiles, en utilisant de l'hydrogène vert, des sources durables de dioxyde de carbone et de la biomasse", ont déclaré les deux entreprises.

La création de l'entreprise commune est soumise à l'approbation des autorités de leurs juridictions respectives, ont ajouté les deux entreprises.

L'Union européenne a établi des règles qui obligeront les fournisseurs de carburant à s'assurer qu'ils peuvent mettre à disposition 2 % du carburant dans les aéroports de l'UE d'ici 2025, puis 6 % en 2030, 20 % en 2035 et progressivement jusqu'à 70 % en 2050.

Les compagnies aériennes ont toutefois critiqué cette mesure, estimant qu'il serait plus efficace d'adopter une approche globale pour augmenter la production de SAF - qui est actuellement deux à quatre fois plus cher que le carburéacteur traditionnel - ou de mettre en place des incitations fiscales telles que celles introduites par les États-Unis dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation).