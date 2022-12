Sasol prévoit une hausse de 20 % de ses bénéfices, les prix du pétrole compensant la baisse de la production de charbon.

Sasol, le plus grand producteur mondial de produits pétroliers à partir du charbon et fabricant de produits chimiques, a déclaré que le bénéfice net par action (BNPA) - la principale mesure de profit en Afrique du Sud - pourrait être en hausse de plus de 20% au cours du semestre clos le 31 décembre, malgré les défis opérationnels à Secunda.

"Nous continuons à voir l'impact favorable de la hausse du prix du pétrole brut Brent, des marges de raffinage et de la faiblesse du taux de change rand-dollar américain sur nos marges brutes", a déclaré Sasol dans une déclaration commerciale.

Sasol a déclaré que les défis opérationnels liés à la qualité du charbon, aux arrêts de sécurité et aux inondations à Secunda avaient

affecté la performance de la production et du volume des ventes au cours du trimestre actuel.

En conséquence, la société a abaissé ses prévisions de production de charbon de Secunda pour l'année complète jusqu'en juin 2023 à 6,6-6,9 millions de tonnes, par rapport aux prévisions précédentes de 7-7,2 millions de tonnes. Les volumes de ventes de combustibles liquides sont maintenant attendus à 52-55 millions de barils, en baisse par rapport aux prévisions initiales de 53-56 millions de barils.

Les ventes de produits chimiques en Afrique devraient également être affectées par la baisse de production à Secunda.

Sasol a déclaré que la force majeure déclarée en octobre sur l'approvisionnement local et l'exportation de certains produits chimiques en raison d'une grève des salaires au sein de la société de logistique Transnet avait été largement levée début novembre. Toutefois, Sasol a déclaré un autre cas de force majeure en novembre, cette fois sur l'approvisionnement local en ammoniac, en raison d'une pénurie de wagons.

Sasol doit présenter ses résultats semestriels le 21 février.