Saudi Aramco montre un intérêt pour l'achat de l'unité commerciale de Valvoline - sources

Valvoline, qui est valorisée à 5,4 milliards de dollars au cours de clôture de mardi, avait décidé l'an dernier de séparer sa division de services aux particuliers et de produits mondiaux, à la suite d'un examen stratégique.

Les revenus de la division des produits mondiaux de Valvoline ont représenté environ 59% de ses ventes globales en 2021. La division vend également certains produits "Do-It-Yourself" aux consommateurs.

La société a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise, même si elle continue à travailler sur le processus de séparation. Aramco n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Valvoline, qui ont perdu 20 % de leur valeur depuis le début de l'année, ont augmenté de 11,2 % à 33,07 $ après que le Wall Bourse Journal ait annoncé qu'Aramco avait approché la société basée à Lexington, dans le Kentucky, avec une offre de rachat.

Valvoline est également le premier fournisseur mondial de fluides de batterie pour les constructeurs et fabricants de véhicules électriques et fournit des huiles et lubrifiants utilisés dans les véhicules commerciaux et les équipements industriels.

Les pourparlers entre les deux entreprises n'en sont qu'à leurs débuts et il n'y a aucune garantie que les deux parties parviennent à un accord, selon le rapport du Journal.