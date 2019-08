Saudi Aramco : vers une cotation secondaire à Tokyo ?

30/08/2019 | 11:21

Selon le Wall Street Journal (WSJ), Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), la compagnie pétrolière d'Etat du royaume wahhabite, aurait choisi la place financière étrangère sur laquelle le géant saoudien réaliserait son introduction en Bourse.



Selon le quotidien des affaires américain, Saudi Aramco aurait opté pour une cotation secondaire (en plus de la cotation domestique sur la Bourse saoudienne, qui pourrait se concrétiser rapidement) à... Tokyo. En effet, la montée des incertitudes politiques aurait dissuadé de retenir Londres ou Hong Kong, qui auraient fait partie des choix possibles.



De longue haleine, le processus d'IPO à l'international (via Tokyo, donc) devrait déboucher sur une offre en 2020 ou en 2021.





