Savills IM : investissement net de 842 millions d'euros en 2020

Le gestionnaire international d’actifs immobiliers Savills Investment Management a réalisé plus de 2,5 milliards d'euros de transactions dans le monde en 2020, dont environ 2,1 milliards d'euros en Europe et environ 457 millions d'euros en Asie. Au niveau mondial, les transactions incluent près de 1,7 milliard d'euros d'acquisitions et environ 833 millions d'euros de cessions, ce qui représente un investissement net de 842 millions d'euros. L'entreprise gère actuellement environ 21,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, un record pour le groupe.



Le gestionnaire international d'actifs immobiliers a réalisé 74 transactions dans 14 pays en 2020, dont huit ont dépassé 100 millions d'euros.



Savills IM s'est concentré sur le rééquilibrage de ses activités vers des secteurs plus résilients, et a lancé de nouveaux produits mutualisés et discrétionnaires, au profil résilient. Parmi ces produits figurent VESALF I, un fonds logistique paneuropéen discrétionnaire, et le Fonds européen de distribution alimentaire, qui vise le segment de la distribution dans lequel les investisseurs cherchent à augmenter leur exposition, selon l'enquête Outlook 2021 de Savills IM.



2020 a été une année particulièrement favorable pour la plateforme logistique européenne de Savills IM, qui a atteint 4,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Outre le lancement de VESALF I, la levée de capitaux s'est poursuivie pour les ELF 2 et 3, et d'autres transactions logistiques ont été réalisées pour des fonds et des mandats dédiés, notamment en Italie et en Pologne. ELF 2 est maintenant entièrement investi après l'achat d'un bâtiment logistique à Venray, aux Pays-Bas, et détient 28 actifs dans six pays.



En intégrant les dernières opérations aux Pays-Bas et en France, le fonds ELF 3 dispose d'un portefeuille de sept actifs dans trois pays, et a levé plus de 375 millions d'euros de fonds propres. Sur plus de 1,9 milliard d'euros de capitaux mobilisés dans le monde en 2020, la plus grande partie a été consacrée à ELF 3.