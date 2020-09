Saxo Bank (Suisse) dopé à la volatilité au premier semestre

Zurich (awp) - Les demandes d'ouverture de compte ont explosé chez Saxo Bank (Suisse) au premier semestre. La forte volatilité sur les marchés causée par la crise du coronavirus a dopé l'activité clientèle et - par ricochet - les recettes du courtier en ligne. Les équipes ont tenu bon, malgré une charge de travail substantielle, a assuré à AWP le directeur général Renato Santi.

"En temps normal, un compte est ouvert en deux jours maximum. Ce délai a été prolongé à cinq jours en moyenne", au plus fort de la crise, a expliqué le dirigeant. L'effectif n'a pas été augmenté pour autant, le courtier ayant investi au cours des deux dernières années afin de renforcer ses structures, ce qui a permis d'absorber la masse de travail.

Saxo Bank (Suisse) a astreint l'ensemble de ses employés au télétravail, avec d'amorcer en mai un retour progressif au bureau. La situation est désormais revenue à la normale.

Au premier semestre, la filiale helvétique du groupe danois Saxo Bank a vu le nombre de clients gonfler de 58% en rythme annuel, tandis que les volumes de négoce se sont envolés de 70%, avec un pic de la demande à mi-mars. Les chiffres absolus par pays ne sont pas divulgués.

Globalement, le groupe Saxo Bank a accueilli 80'000 nouveaux clients lors des six premiers mois de l'année, portant le total à 620'000 au terme de la période sous revue. Les actifs clientèle atteignaient 395 milliards de couronnes (57,4 milliards de francs suisses) au 30 juin, triplés sur un an.

Au niveau suisse, les recettes se sont étoffées de moitié à 14,1 millions de francs suisses, selon les indications fournies mardi par l'établissement basé à Zollikon.

Clients prudents

A en croire Renato Santi, les personnes déjà investies lors du krach boursier de la mi-mars n'ont pas subi des pertes massives. "Les clients sont de plus en plus sensibles aux mesures de gestion du risque. (...) Certains d'entre eux ont perdu de l'argent, d'autres en ont gagné plus. Mais nous n'avons pas constaté de choc ou de crise."

Parmi la clientèle de Saxo Bank (Suisse), 30% sont des investisseurs pour la plupart expérimentés et autonomes. Le coronavirus n'a pas bouleversé cette répartition. Pour Renato Santi, l'objectif est d'augmenter la proportion de clients plus chevronnés, prêts à investir jusqu'à 1 million de francs suisses.

Les charges ont été allégées de 36% à 6,7 millions de francs suisses. L'établissement avait comptabilisé au premier semestre 2019 une somme d'un million de francs suisses injectée dans un projet informatique. "En Suisse, grâce aux investissements structurels réalisés ces deux dernières années, nous sommes mieux à même de profiter des innovations lancées à l'échelle du groupe", selon M. Santi.

Apurées de cet effet unique, les dépenses de la filiale helvétique ont été réduites de 29%. Le résultat opérationnel s'est inscrit à 7,6 millions de francs suisses, contre une perte d'exploitation de 1,4 million lors des six premiers mois de 2019.

Le ratio de fonds propres durs (Tier1) s'est fixé à 28,8%, amélioré de 2,1 points depuis fin décembre.

Tout porte à croire que l'année 2020 sera fructueuse. "Les premiers mois du deuxième semestre ont été également positifs. Nous sommes confiants d'obtenir des bons résultats sur l'autre moitié de l'année. Nous prévoyons de la volatilité sur les marchés en lien avec (notamment) les élections américaines", a déclaré M. Santi.

Une nouvelle flambée mondiale de coronavirus à l'automne pourrait également susciter une envolée de l'activité clientèle. "Nous ne souhaitons pas une deuxième vague de Covid et, à notre échelle, nous faisons tout pour l'éviter. Evidemment, s'il venait à avoir de la volatilité sur les marchés - et le coronavirus est clairement un facteur - notre activité pourrait en bénéficier", a considéré le responsable suisse.

Renato Santi a souligné cependant que l'exercice 2020 s'annonçait sous les meilleurs auspices, coronavirus ou pas, comme l'ont démontré les mois de janvier-février.

fr/jh