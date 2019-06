Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Scala Patrimoine lance Scala Life, un contrat d'assurance vie "100 % fonds Clean share", c'est-à-dire qui ne comprenne aucun versement de rétrocommissions aux distributeurs de la part des sociétés de gestion. Il donne accès à 30 parts d’unités de compte « clean share », 32 ETF et 1 fonds euro (Actif général Suravenir). Ce contrat, crée en partenariat avec Vie Plus, filière de Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa), constitue le deuxième volet de l'action de Scala Patrimoine, qui vise à apporter davantage d'information et de transparence à l'épargnant.Le cabinet de gestion en patrimoine avait déjà emprunté cette voie en reversant à chacun de ses clients le montant des rétrocommissions perçues sur son produit d'épargne qui excède le montant de ses honoraires (0,6% par an).À ce titre, Scala Patrimoine fut l'un des premiers CGP français à acquérir un statut d'indépendant au sens des réglementations européennes.Aujourd'hui, le cabinet va au bout de cette démarche, avec la création de CleanMyShare, plateforme web d'information et de transparence pour les épargnants.De la répartition des frais et de leur redistribution aux différents intermédiaires, à la qualité des sous-jacents en adéquation avec les objectifs de l'investisseur, CleanMyShare souhaite apporter à l'épargnant tous les codes pour décrypter au mieux ses produits financiers et lui redonner ainsi le pouvoir sur son argent."Nous en sommes convaincus : c'est le sens de l'histoire ! La protection du consommateur implique une totale transparence sur le mode de rémunération des intermédiaires. Dans l'intérêt des épargnants, la rémunération des différents acteurs ne doit pas être source d'un conflit d'intérêts", a souligné Guillaume Lucchini, associé fondateur du cabinet Scala Patrimoine.