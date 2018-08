(Actualisé avec déclarations)

CITE DU VATICAN, 16 août (Reuters) - Le Vatican, dans sa première réaction face au nouveau scandale de pédophilie qui frappe l'Eglise catholique aux Etats-Unis, a exprimé jeudi soir "sa honte et son chagrin".

Le pape François comprend combien "ces crimes peuvent ébranler la foi et l'esprit des croyants" et, dans cette "tragique horreur qui détruit la vie des innocents", "les victimes doivent savoir que le pape est de leur côté", ajoute le porte-parole du Vatican, Greg Burke, dans un communiqué.

"Le Saint-Siège condamne sans équivoque les abus sexuels commis sur des enfants. Les abus décrits dans le rapport sont criminellement et moralement répréhensibles. Ces actes ont trahi la confiance et ont volé aux victimes leur dignité et leur foi", poursuit-il.

"L'Eglise doit tirer des leçons du passé et il doit y avoir une prise de responsabilité de la part de ceux qui ont abusé et de ceux qui ont permis que cela se produise."

Les autorités de Pennsylvanie ont révélé mardi que quelque 300 prêtres pédophiles avaient violé ou abusé d'un millier d'enfants qu'ils ont réduits au silence en se servant de la foi comme d'une arme tout en étant systématiquement couverts par les autorités épiscopales. L'enquête porte sur une période de 70 ans. (Henri-Pierre André pour le service français)