Scandales bancaires en Australie: le bénéfice annuel de la Commonwealth recule

Sydney (awp/afp) - La première banque australienne, la Commonwealth Bank of Australia (CBA), a annoncé mercredi pour la seconde année consécutive un bénéfice annuel à la baisse en raison d'un exercice encore compliqué par les scandales qui ont éclaboussé le secteur.

Le premier prêteur d'Australie et sa première entreprise par la capitalisation boursière a dégagé lors de cet exercice achevé au 30 juin un bénéfice net de 8,57 milliards de dollars australiens (5,1 milliards d'euros), en recul de 8,1% par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice sous-jacent, indice préféré par les banques australiennes qui exclut les dépréciations et les éléments exceptionnels, a reculé de 4,7% à 8,49 milliards AUD.

Le secteur financier australien et son "Big Four" (Commonwealth, NAB, ANZ et Westpac) ont vu leur réputation ternie par des scandales en série ces dernières années, notamment la publication en février d'une enquête épinglant les mauvaises pratiques du secteur financier du pays.

Des fraudes aux prêts immobiliers et à l'assurance-vie, des conseils contraires à l'intérêt des clients, des frais prélevés à des personnes mortes depuis dix ans ou des enveloppes en liquide en échange de l'octroi de prêts douteux ont été révélés dans ce rapport de la commission d'enquête royale.

Les quatre géants ont été contraints de dépenser des sommes astronomiques pour indemniser les clients floués.

Ainsi la Commonwealth Bank a-t-elle dû payer 918 millions AUD de réparation et de dépenser 358 millions de plus pour renforcer sa conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.

Le directeur général de la CBA Matt Comyn a expliqué que son établissement était en train de "répondre dans un environnement difficile" tout en se préparant pour le long terme.

"Si nos résultats ont été impactés cette année par les coûts d'indemnisation des clients (...) et les dépenses de compliance, le coeur de notre activité a continué d'être solide, ce qui a été illustré par la croissance des prêts au logement, des prêts aux entreprises et des dépôts", a-t-il dit.

La Commonwealth Bank a cherché cette année à recentrer ses activités en vendant son secteur de gestion d'actifs, pour "simplifier" son modèle économique.

"Les progrès que nous réalisons au travers des cessions renforcent davantage la position de notre capital", a dt M. Comyn.

La CBA avait l'an passé annoncé un bénéfice net de 9,37 milliards de dollars australiens, en recul de 4% par rapport à l'année précédente.

afp/ck