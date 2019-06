Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners lancent un fonds international High Yield

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les sociétés de gestion, Schelcher Prince Gestion, affiliée à Arkéa Investment Services, et IVO Capital Partners, lancent Schelcher - IVO Global Yield 2024, un fonds obligataire international High Yield, à échéance 2024. Schelcher – IVO Global Yield 2024 investit dans des obligations High Yield de pays développés et émergents. Son objectif de performance est de 4,5 % pour les parts institutionnelles et de 3,9% pour les parts particuliers, net de frais en prenant en compte le risque de défaut des émetteurs et le risque de change.La co-gestion de ce fonds reposera sur les expertises complémentaires des deux sociétés. Schelcher Prince Gestion est spécialisée dans le crédit HY européen, les obligations convertibles et les fonds à échéance. IVO Capital Partners a une expérience solide en matière de dette émergente.Hubert Lemoine, directeur des investissements de Schelcher Prince Gestion, commente : " Dans un contexte de taux et de niveaux de spread bas, Schelcher – IVO Global Yield 2024 a pour ambition de délivrer un meilleur rendement et de fournir une meilleure qualité de crédit que les indices HY européens, US et mondiaux. Les pays émergents ont mené des politiques monétaires rassurantes en réponse aux pressions macroéconomiques, en dépassant souvent les estimations de remontée des taux et en réaffirmant l'indépendance des banques centrales. Nous sommes ravis de nous associer à IVO pour ce projet, dont la présence dans les pays émergents, notamment en Amérique Latine, en fait un partenaire naturel. "