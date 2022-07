Schelcher Prince Gestion recrute un Chief Risk & Information Officer

Schelcher Prince Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, recrute Stéphane Dumas au poste de Chief Risk & Information Officer. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et d’un Master en Mathématiques appliquées à l’économie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il a réalisé l’ensemble de sa carrière dans des fonctions de maîtrise des risques. D’abord Market Risk Analyst au sein de Crédit Agricole Indosuez, Stéphane Dumas a ensuite intégré Systeia Capital Management.



Il a ensuite évolué au sein de HSBC Global Asset Management, avant de rejoindre Lutetia Capital en tant que Head of risk.



3 collaborateurs travaillent au sein de cette nouvelle Direction Risques & Informations, dont l'objectif est de regrouper les expertises autour de la qualité de la donnée et des risques pour une approche transverse au service des métiers et du respect de la réglementation.