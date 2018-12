Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schelcher Prince Gestion s’engage à respecter les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) de l’ONU. La société de gestion française, filiale du groupe Arkéa Investment Services, confirme ainsi son engagement à intégrer activement les critères ESG dans son processus d’investissement et à l’ensemble de sa gestion. Cette démarche globale d’investisseur responsable a été initiée en 2016 et se traduit par la mise en place de politiques dédiées.Elle est aussi soutenue par le Comité ESG créé au sein d'Arkéa IS qui regroupe les sociétés de gestion de l'Archipel et qui vise à promouvoir le partage des bonnes pratiques en matière d'investissement responsable.