Schnabel (BCE) n'exclut pas que la poussée d'inflation se prolonge

FRANCFORT (Reuters) - L'accélération soudaine et marquée de l'inflation dans la zone euro pourrait se prolonger si elle favorise les revendications salariales, a déclaré jeudi Isabel Schnabel, l'une des membres du directoire de la Banque centrale européenne (BCE).

Elle a redit, conformément au discours tenu par la BCE ces dernières semaines, que la poussée inflationniste en cours devrait s'atténuer à partir du début de l'année prochaine mais, comme d'autres responsables de l'institution avant elle, elle a évoqué la possibilité que les prix évoluent différemment.

"Il serait prématuré d'affirmer que la dynamique actuelle des prix s'atténuera totalement l'an prochain", a-t-elle dit lors d'un colloque organisé par la BCE et la Réserve fédérale de Cleveland.

"Il y a plusieurs sources d'incertitude qui pourraient se traduire par des pressions inflationnistes plus persistantes."

Parmi ces facteurs, a-t-elle précisé, figurent l'évolution possible des anticipations d'inflation et celle du comportement des agents économiques en matière de fixation des salaires et des prix.

"Pour procéder à l'évaluation des perspectives d'inflation à moyen terme, nous levons le doigt dans le vent pour déterminer si la brise se révélera plus durable qu'une rafale passagère", a dit Isabel Schabel.

Pour l'instant toutefois, "aucune indication" dans l'évolution des prix de marché et des prévisions des économistes ne suggère que l'inflation pourrait être durablement plus élevée, a-t-elle reconnu.

