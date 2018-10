Schneider Electric : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture à la clôture du jeudi 25 octobre 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SCHNEIDER ELECTRIC (+ 7,48% à 62,06 euros)Schneider Electric a bondi en Bourse. Le spécialiste des équipements électriques de basse et moyenne tensions a dévoilé plusieurs bonnes nouvelles, dont le relèvement de plusieurs de ses objectifs 2018 et un programme de rachat d'actions réalisé plus rapidement que prévu. Et ce, dans le sillage d'une publication trimestrielle au-dessus des attentes. Ainsi, Schneider Electric a généré un chiffre d'affaires de 6,377 milliards d'euros, en croissance de 8 %, dont 7,2 % en organique. Le consensus Reuters s'élevant à 6,27 milliards d'euros.