BERLIN (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) a réaffirmé, avant le sommet de l'OTAN en Lituanie, qu'il n'était pas question que l'Ukraine rejoigne l'alliance avant la fin de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien lui-même l'a constaté, a déclaré Scholz mercredi lors de sa déclaration gouvernementale au Bundestag. "C'est pourquoi je plaide pour que nous nous concentrions à Vilnius sur ce qui est désormais une priorité absolue : A savoir, renforcer la capacité de combat réelle de l'Ukraine".

Lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, à la mi-juillet, il sera question de la manière dont l'Ukraine peut être rapprochée de l'OTAN et des garanties de sécurité qui pourront lui être données une fois la guerre terminée. L'invitation formelle à l'OTAN souhaitée par l'Ukraine ne devrait toutefois pas avoir lieu.

Le chancelier a réaffirmé son soutien à l'Ukraine tant que cela sera nécessaire. Il a rappelé que l'aide civile et militaire de l'Allemagne s'élevait désormais à 16,8 milliards d'euros. En ce qui concerne les livraisons d'armes, l'Allemagne continuera à se concentrer sur les véhicules de combat blindés, les systèmes de défense aérienne, l'artillerie et les munitions nécessaires. L'Allemagne fournit ainsi exactement ce dont l'Ukraine a le plus besoin dans l'offensive en cours pour libérer ses territoires./mfi/DP/tav