Schroder Real Estate et Extendam ont acquis l'hôtel « Eiffel Blomet »

Schroder Real Estate Hotels (division de Schroder Real Estate formée suite à l’acquisition d’Algonquin Management Partners) et Extendam ont acquis l’hôtel « Eiffel Blomet » de style Art Déco, et récemment ouvert. Il s’agit de la deuxième acquisition à Paris pour Schroder Real Estate Hotels depuis l’arrivée d’Algonquin Management Partners dans le pôle immobilier.L'Eiffel Blomet est un boutique hôtel 4 étoiles de 87 chambres situé au 78 rue Blomet à Paris. L'hôtel a ouvert ses portes en juin 2017 après 18 mois de travaux de repositionnement réalisés par les architectes Vincent Bastie et Bruno Borrione.Situé à proximité de tous les centres d'intérêts touristiques, du Parc des Expositions de la Porte de Versailles et du bassin d'entreprises de la rive gauche de Paris, cet actif rare au centre de la capitale bénéficie d'une taille critique et d'un inventaire de chambres lui permettant de maximiser son yield management et de minimiser ses coûts.Schroder Real Estate Hotels est le gérant désigné de l'hôtel et entretient actuellement des discussions avec plusieurs opérateurs afin d'exploiter l'hôtel au travers d'un contrat de franchise.